Dresden: Das sagen die Bürger zu den Entwürfen für das neue Rathaus

Der Stadtrat soll am Donnerstag die Weichen für den Neubau des Verwaltungszentrums am Ferdinandplatz stellen. Dafür hat der Finanzausschuss am Montagabend den Weg freigemacht. Durchaus nicht holperfrei: Linke-Fraktionsvorsitzender André Schollbach stellte den Antrag, die Thematik zu vertagen. Doch dafür reichten die Stimmen der Kritiker des Vorhabens nicht.

Grundstücke für den Neubau gehen an städtische Gesellschaft

Der Stadtrat soll beschließen, dass die Grundstücke für den Neubau am Ferdinandplatz der städtischen Gesellschaft Kommunale Immobilien Dresden (KID) übertragen werden. Diese Gesellschaft hat bereits die Spielstätten für Staatsoperette und theater junge generation im Kraftwerk Mitte errichtet und den Kulturpalast umgebaut. Die KID soll nun mit Krediten den Neubau errichten, das von der Stadt gesparte Geld in Höhe von 139 Millionen Euro fließt in den Haushalt.

Für die Kredite der KID soll die Stadt eine Ausfallbürgschaft in Höhe von 116 Millionen Euro übernehmen. 7,4 Millionen Euro Kosten übernimmt die Stadt selbst, hier geht es vor allem um die Austattung des Gebäudes. Auch die vorgezogenenen Baumaßnahmen wie den Aushub der Baugrube bezahlt die Stadt. Diese Kosten belaufen sich auf 2,4 Millionen Euro.

Nach 20 Jahren gehört das Gebäude der Stadt

Die Stadt wird 2025, wenn der Neubau fertig ist, das neue Rathaus von der KID mieten. Nach 20 Jahren soll das Gebäude in den Besitz der Landeshauptstadt übergehen. Mit diesem Modell umgeht Dresden das Verschuldungsverbot des städtischen Kernhaushalts.

4400 Bürger haben sich schon beteiligt

Zum neuen Verwaltungszentrums läuft seit dem 4. Dezember eine Online-Umfrage. Dabei können die Dresdnerinnen und Dresdner ihre Meinung zum äußeren Erscheinungsbild der beiden Wettbewerbsbeiträge sagen. Bislang haben sich über 4400 Bürger an der Umfrage beteiligt, teilte die Stadtverwaltung am Dienstag mit. Rund 63 Prozent würden die äußere Erscheinung von einem der beiden Entwürfe mit gut oder sehr gut bewerten. Die Größe des Baukörpers würden 65 Prozent als gut oder sehr gut einschätzen. Rund 60 Prozent der Befragten würden die Fassadengestaltung des von ihnen favorisierten Entwurfs loben. Etwa 80 Prozent der teilnehmenden Personen hätten ihren Wohnsitz in Dresden. Die Beteiligung ist noch bis Montag, 21. Dezember, möglich. Die Ergebnisse aus dieser Online-Umfrage werden den Jurymitgliedern vor der finalen Jurysitzung am 25. Januar 2021 zur Verfügung gestellt. Die Umfrage und weitere Informationen sind zu finden unter www.dresden.de/ferdinandplatz

Von Thomas Baumann-Hartwig