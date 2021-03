Heidenau/Pirna

Dresdens Nachbarstadt Heidenau blicke durchaus mit Sorgen auf die geplante Erweiterung des Kaufparks Nickern, erklärte Bürgermeister Jürgen Opitz (CDU) auf Anfrage der DNN. „Das Vorhaben, den Anteil der innerstädtischen Sortimente fast zu verdoppeln, ist auch für den innerstädtischen Handel von Heidenau eine sehr ernste Situation“, erklärte der Bürgermeister. Auch wenn Heidenau jetzt nicht im klassischen Sinne eine Einkaufsstadt sei.

Er habe aus dem Dresdner Stadtplanungsamt erfahren, dass ein Bebauungsplan-Verfahren für den Kaufpark Nickern geplant sei, so Opitz. „In diesem Verfahren ist eine Beteiligung der Nachbarkommunen vorgesehen. In diesem Rahmen werden wir uns entsprechend äußern.“ Vor diesem Hintergrund sehe er für Heidenau noch etwas Zeit, Argumente zu sammeln. „Wenn die Politik in Dresden das Vorhaben befürwortet, wird das Verfahren eingeleitet. Dann sind wir gefragt.“

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Große Kreisstadt Pirna werde sich mit dem Vorhaben befassen, wenn Dresden die Unterlagen zustellt hat, erklärte Thomas Gockel, Sprecher der Stadtverwaltung Pirna. „Dann können wir prüfen, ob die Erweiterung wirklich eine Auswirkung auf die Kaufkraft von Pirna hat. Uns ist der konkrete Änderungstatbestand noch nicht bekannt“, so der Sprecher. Zunächst einmal stehe eine Grundsatzentscheidung der Landeshauptstadt zu den Auswirkungen des Vorhabens auf die eigene Innenstadt aus.

Ein kleiner Blick in die Vergangenheit: Nachdem Kurt Krieger seinerzeit den Elbepark erweitert hatte, strengte die Nachbarstadt Radebeul ein Normenkontrollverfahren vor dem Oberverwaltungsgericht Bautzen an. Mehr als fünf Jahre dauerte es, ehe sich die Parteien auf einen außergerichtlichen Vergleich einigten und das Unternehmen Krieger Liegenschaften GmbH eine Million Euro an Dresdens Nachbarstadt überwies.

Von Thomas Baumann-Hartwig