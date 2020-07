Dresden

Pläne für vier Baulücken in Dresden: In der Gestaltungskommission stellten jetzt Investoren und Architekten ihre Vorhaben vor. An durchaus prominenten Stellen der Stadt sollen Wohn- und Geschäftshäuser entstehen.

Büros: Löbtauer Straße und Wölfnitzstraße

Auf zwei brachliegenden Grundstücken an der Löbtauer Straße und der Wölfnitzstraße will ein Projektentwickler aus Frankfurt/Main ein Bürogebäude errichten. Das Bauschild steht schon und verspricht die Fertigstellung des Projekts „Flex Dresden“ für 2022.

Insgesamt 11 300 Quadratmeter vermietbare Fläche und 112 Pkw-Stellplätze sollen in dem Komplex entstehen, heißt es in der Projektbeschreibung. Der Projektentwickler hat den Dresdner Architekten Peter Kulka engagiert, der schon erste Visualisierungen vorgelegt hat. Jörg Sulzer, Vorsitzender der Gestaltungskommission, sieht das Vorhaben auf einem sehr guten Weg. „Die Detailgestaltung ist ganz entscheidend für diesen Ort“, erklärt er.

Insbesondere die Erdgeschosszone des Gebäudes sei wichtig. Denn diese werden nicht nur die Menschen nutzen, die in dem Gebäude arbeiten, sondern auch die Passanten. Der schmale Gehweg entlang der Löbtauer Straße soll in das Vorhaben mit eingebunden werden.

Quelle: Thomas Baumann-Hartwig

Wohnen: Löbtauer Straße und Fröbelstraße

Umzäunt ist auch dieses Brachgrundstück an der Löbtauer Straße. Hier plant ein Projektentwickler aus Böblingen einen Wohnkomplex. Die Bebauung soll sich am Bestand – unter anderem dem Pflegeheim – orientieren. Das Grundstück ist wegen seiner L-Form schwierig zu bebauen. Außerdem gibt es in der Nachbarschaft bereits Gebäude, an denen sich der Neubau orientieren muss.

Auch für dieses Vorhaben gilt: Die Vorzonen vor den Gebäuden sind entscheidend. Beide Projekte befinden sich laut Stadtplanungsamt in der Überarbeitungsphase. Bauanträge seien noch nicht gestellt worden.

Quelle: Thomas Baumann-Hartwig

Wohn- und Geschäftshaus : Strehlener Straße

An der Adresse Strehlener Straße 26 an der Kreuzung Semperstraße plant ein Dresdner Projektentwickler ein Wohn- und Geschäftshaus. Das Grundstück befindet sich direkt neben dem im Volksmund „Schaffnerschule“ genannten Schulgebäude im Stil des sozialistischen Klassizismus, das das Berufsschulzentrum für Elektrotechnik beherbergt. Nach der Semperstraße folgt ein modernes Bürogebäude, das überwiegend von der TU Dresden genutzt wird.

Erschwerend für den Bauherren kommt hinzu, dass das Grundstück mit 640 Quadratmetern recht klein ist. Im hinteren Bereich an der Semperstraße ist eine Villa aus der Vorkriegsbebauung erhalten. Der Investor plant einen neungeschossigen Neubau mit 2500 Quadratmetern Bruttogeschossfläche, der etwa 26 Meter hoch wird. Im Erdgeschoss soll das Café „Schaffnerschule“ entstehen.

Die Gestaltungskommission kritisierte, dass der Plan keinen Bezug zu der zweistöckigen Villa nimmt. Auch der Verlust von städtischen Bäumen wird befürchtet. Dem Bauherrn trug die Kommission auf, die Pläne gründlich zu überarbeiten.

Wohn- und Geschäftshaus : Kesselsdorfer Straße

Ein mit 550 Quadratmetern ebenfalls kleines Grundstück an der Kesselsdorfer Straße, Ecke Reisewitzer Straße will ein Projektentwickler aus München mit einem Wohn- und Geschäftshaus bebauen. In der Reisewitzer Straße gibt es zweigeschossige Bestandsbebauung, deshalb soll der Fünfgeschosser in diesem Bereich auf zwei Etagen „heruntergezont“ werden.

Der Projektentwickler stellte zwei alternative Studien vor: Einen Entwurf mit starker Eckbetonung und einen Plan mit einem Gebäude ohne Höhenunterschiede. 15 Wohnungen und zwei Ladeneinheiten sind in dem Neubau geplant. Die Gestaltungskommission lobte den Entwurf mit der ausgeprägten Ecke und empfahl eine Dachbegrünung.

An der Kesselsdorfer Straße, Kreuzung Reisewitzer Straße soll ein Wohn- und Geschäftshaus entstehen Quelle: Thomas Baumann-Hartwig

Von Thomas Baumann-Hartwig