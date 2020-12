Dresden: Das kostet die Absage des Striezelmarktes

Dresden

Das Gedrängel ist unerträglich. Tausende Menschen bummeln von Bude zu Bude, verzehren gebrannte Mandeln, probieren Stollen, trinken Glühwein. Striezelmarkt in Dresden in der letzten Woche vor Weihnachten: Ein Publikumsmagnet, der seinesgleichen sucht. Gut zwei Millionen Besucher zählte der Striezelmarkt jedes Jahr. Bis Corona kam.

Zehn Mitarbeiter mit Striezelmarkt beschäftigt

Erstmals seit 1945 musste der Striezelmarkt ausfallen. Das kostet die Stadt enorm viel Geld. Die vielen Arbeitsstunden der Mitarbeiter – umsonst. „Die Abteilung Kommunale Märkte besteht aus zehn Mitarbeitern, die in der Vorweihnachtszeit überwiegend mit dem Striezelmarkt beschäftigt sind“, erklärte Robert Franke, Amtsleiter Wirtschaftsförderung bei der Stadtverwaltung, den normalen personellen Aufwand.

Anzeige

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dieses Jahr war alles anders: Wegen der Pandemie wurden die Mitarbeiter aus dem Marktamt von weiteren Beschäftigten der Wirtschaftsförderung unterstützt. Hinzu kam eine ämterübergreifende schnelle Eingreiftruppe, die im Frühherbst, als die Infektionszahlen noch beherrschbar waren, einen coronagerechten Markt plante.

Stadtrat bewilligte 550.000 Euro zusätzlich

Um das Gedränge zu entzerren, sollte der Striezelmarkt an vier Standorten stattfinden, eine große Gastromeile auf dem Terrassenufer war geplant. Der Vorplatz des Kulturpalastes und selbst der Theaterplatz sollten Attraktionen beherbergen. Doch alle gute Ideen waren für die Katz.

550.000 Euro zusätzlich für das Terrassenufer hat der Stadtrat bewilligt. Rund 130.000 Euro hat die Stadtverwaltung laut Franke ausgegeben. Das Geld sei in Planungsleistungen für Kulturprogramm, Hygienekonzept, Sicherheit, Verkehr sowie Vorbereitungsmaßnahmen zur technischen Ertüchtigung des Terrassenufers geflossen.

Ist das Geld verloren? „Das hängt vom weiteren Pandemiegeschehen ab“, meint der Amtsleiter. „Wir werden sehen, ob wir die Schublade mit den angefertigten Konzepten noch einmal öffnen müssen.“ Die nicht verbrauchten 420.000 Euro fließen zurück in den Haushalt.

Fehlende Gebühren reißen tiefes Loch in die Kasse

190.000 Euro hat die Verwaltung ausgegeben, um den Altmarkt wenigstens etwas weihnachtlich zu dekorieren. Der Weihnachtsbaum steht und ist geschmückt, Krippe, Schwibbogen, Pyramide und Schaupavillons weisen darauf hin, wie schön es hätte werden können, wenn nicht Corona gekommen wäre.

Das tiefste Loch in die Stadtkasse reißen die fehlenden Standgebühren. Da der Markt nicht stattfindet, müssen die Händler auch nichts zahlen. Franke beziffert den Einnahmeverlust mit 1,38 Millionen Euro netto. Keine zwei Millionen Besucher in der Stadt und ein Minus von zwei Millionen Euro in der Kasse, von den vielen Arbeitsstunden ganz abgesehen – der Striezelmarkt, der nicht stattfinden konnte, kommt die Stadt teuer zu stehen.

Von Thomas Baumann-Hartwig