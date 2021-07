Dresden: Das kosten die Wohnungen an der Freiberger Straße

Dresden

Nach einem Jahr ist der Rohbau an der Freiberger Straße 8 fertig. In zentraler Lage entsteht ein Neubau mit 27 Wohnungen. Das Wohnungsunternehmen Vonovia investiert dafür etwa sieben Millionen Euro. Am Donnerstag feierten die beteiligten Handwerker und Bauleute gemeinsam mit dem Bauherrn Richtfest.

Das neue Haus soll Mitte März 2022 bezugsfertig sein. „Wir wünschen uns, dass im zweiten Quartal 2022 die ersten Familien mit Kindern hier einziehen und dem Haus Leben einhauchen“, sagte Alexander Wuttke, Regionalleiter von Vonovia in Dresden.

Zwischen 49 und 108 Quadratmetern

Das Gebäude steht direkt gegenüber dem neuen Schwimmhallenkomplex und ist somit für Familien interessant. In dem neuen Wohnhaus werden Zwei-, Drei-, Vier- und Fünf- Raum-Wohnungen mit Wohnflächen zwischen 49 und 108 Quadratmetern errichtet. Insgesamt entstehen 2340 Quadratmeter neue Wohnfläche für Dresden.

Gewerbeeinheit im Erdgeschoss

Alle Wohnungen sind barrierefrei und lassen sich über einen Aufzug erreichen. „Im Erdgeschoss schaffen wir eine Gewerbeeinheit – ideal wäre dort Einzelhandel für die Bewohner in der Umgebung“, erklärt der Regionalleiter von Vonovia. Die Tiefgarage sorgt für ausreichend Platz für Pkws.

E-Ladesäulen für die Autos

Mit dem KfW 55-Standard sowie den für E-Ladesäulen vorbereiteten Pkw-Stellplätzen leiste der Neubau einen Beitrag zum Klimaschutz, so Wuttke. Die Bewohner würden ihre Heizwärme und Warmwasser über Fernwärme erhalten. „Außerdem schaffen wir pro Wohnung zwei Fahrradstellplätze“, kündigte Wuttke an.

Durchschnittsmiete bei 9,50 Euro

Alle Wohnungen würden frei am Markt vermietet, die Mietpreise bei durchschnittlich 9,50 Euro pro Quadratmeter liegen – je nach Ausstattung und Lage. Ende des Jahres 2021 starte die Vermarktungsphase, dann würden die Wohnungen auf dem Markt in Dresden angeboten.

Von Thomas Baumann-Hartwig