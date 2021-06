Dresden

Die „Dissidentenfraktion im Dresdner Stadtrat“ hat ihren ersten Antrag eingebracht. Die neu gegründete Fraktion aus den Stadträten Maximilian Aschenbach (Die Partei), Johannes Lichdi, Michael Schmelich (beide Bündnis 90/Die Grünen) und Martin Schulte-Wissermann (Piraten) will eine „Offensive für bezahlbaren Wohnraum“ schaffen.

Wie Fraktionsgeschäftsführer Michael Schmelich erklärte, soll die städtische Wohnungsbaugesellschaft Wohnen in Dresden GmbH & Co KG (WiD) ein städtisches Darlehen in Höhe von zwölf Millionen Euro erhalten. Das Unternehmen soll die Mittel für den Ankauf von geeigneten Grundstücken nutzen und bis zum 31. Dezember 2031 zurückzahlen.

„Die Umsetzung eines Wohnungsbauprogramms zur Sicherung eines bedarfsgerechten Anteils von Sozialwohnungen in Dresden dümpelt hinter den Erwartungen und Notwendigkeiten zurück“, sagte Fraktionsvorsitzender Schulte-Wissermann. Mangels geeigneter Grundstücke seien viel zu wenige Flächen an die WiD übertragen worden. Weder das Ziel, bis 2025 mindestens 2500 Sozialwohnungen zu bauen, sei zu erreichen, noch die Marke von 800 Wohnungen bis Ende 2021, konstatiert der Fraktionsvorsitzende.

Beitrag zur Realisierung ambitionierter Ziele

Dresden brauche neue wohnungspolitische Impulse. Eine Anschubfinanzierung von zwölf Millionen Euro sei dazu geeignet, neue Impulse zu setzen und damit einen Beitrag zur Realisierung der ambitionierten Ziele zu leisten, so Schulte-Wissermann. Je früher Wohnungen fertig gestellt werden könnten, desto früher seien die eingesetzten städtischen Mittel über Erlöse aus der Vermietung der Wohnungen zu refinanzieren.

„Was den Affen recht, muss den Menschen billig sein“, ordnete Schmelich den Antrag ein. Nachdem der Stadtrat faktisch ohne Debatte ein Darlehen von zwölf Millionen Euro für die Zoo GmbH zur Errichtung eines neuen Affenhauses bereit gestellt habe, sei es eine Selbstverständlichkeit, dass die Landeshauptstadt Mittel in gleicher Höhe in Wohnungen für Menschen investieren.

Von Thomas Baumann-Hartwig