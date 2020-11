Dresden

Timing ist alles – das gilt für die Dresdner Verkehrsbetriebe in besonderem Maße. Schließlich fällt es bei den DVB stets sehr unangenehm auf, wenn ein oder zwei Linien ins Stottern kommen und Fahrgäste deshalb ihre gewohnten Anschlüsse nicht bekommen. Genau zueinander passende Abläufe helfen nun auch dem Nahverkehr einer ganzen Region auf die Sprünge: Die DVB wollen das Busnetz im Dresdner Norden dichter knüpfen – und nutzen dabei die Gunst der Stunde.

Bosch ist Schrittmacher für die ganze Region

Denn gegenwärtig kommen zwei Entwicklungen zusammen, die lange nur vor sich hinschlummernde Pläne Wirklichkeit werden lassen. So wirkt die Ansiedlung von Bosch im neuen Gewerbegebiet Airportpark wie ein Schrittmacher für das gesamte Gebiet. Haben in der Vergangenheit allen voran die Stadtwerke die Versorgung zum Beispiel mit Wasser und Strom für den neuen Großabnehmer verbessert, müssen nun Stadt und Verkehrsbetriebe nachziehen. Eine provisorische Haltestelle an der Knappsdorfer Straße wird bis Jahresende zum ordentlichen Steig ausgebaut, der in Gegenrichtung folgt wohl im nächsten Jahr. Weitere Haltesteige sind vor allem an der Rähnitzer Allee geplant, dort wird auch die Kreuzung mit der Wilschdorfer Landstraße inklusive der Haltestellen umgebaut, um der ansteigenden Verkehrsmenge gerecht zu werden.

Hannes Lieberoth leitet bei den Dresdner Verkehrsbetrieben das Sachgebiet Angebotsplanung. Quelle: Dietrich Flechtner

Seit Ende August beweisen die DVB, dass sie einen nennenswerten Anteil des Verkehrsaufkommens übernehmen wollen. Seither verkehrt die neue Linie 78 vom Bahnhof Klotzsche über Königsbrücker Landstraße, Boltenhagener Straße und Wilschdorfer Landstraße zum Gewerbegebiet Airportpark. Die „78“ verbindet damit S-Bahn sowie Regionalbahn und die Straßenbahnlinie 7 in Klotzsche mit den Firmenansiedlungen im Gewerbegebiet. Bis Bosch Ende 2021 seine Produktion hochgefahren haben will, soll die Linie attraktiver gestaltet werden.

Landkreis Bautzen hat gesamten Nahverkehr überprüft

Dieses Ansinnen trifft nun auf Entwicklungen im Landkreis Bautzen. Der hat anders als Dresden kein eigenes Verkehrsunternehmen und muss deshalb die Leistungen für den Nahverkehr öffentlich ausschreiben. Bevor Anfang 2022 ein neuer Betreiber übernimmt, hat der Landkreis das bestehende Netz von Fachleuten auf Herz und Nieren prüfen lassen – und dabei bestehende Defizite offengelegt. So ist die Linie 308, die derzeit Radeberg im Landkreis Bautzen, Klotzsche in Dresden und Radeburg im Landkreis Meißen verbindet, vor allem zur Hauptverkehrszeit überlastet. Besonders wenn viele Schüler zusteigen, sind Fahrplan und Anschlüsse kaum einzuhalten.

Außerdem sind viele Wohn- und Gewerbegebiete im Dresdner Speckgürtel nicht gut genug an den Nahverkehr angebunden – etwa in Ottendorf-Okrilla und Radeberg. Und dieses Schicksal teilt die Gegend mit Klotzsche, das „ein Inseldasein jenseits der Dresdner Heide führt“, wie Hannes Lieberoth sagt. Der Sachgebietsleiter für Angebotsplanung bei den Verkehrsbetrieben hat eng mit dem Landkreis Bautzen zusammengearbeitet und die Nahverkehrsuntersuchung auch auf den Dresdner Norden ausdehnen lassen. Ergebnis: Der ÖPNV hat derzeit nur fünf bis zehn Prozent Anteil am Verkehr im Gebiet. „Und das fast vollständig durch die Straßenbahn, S-Bahnen und Regionalbahnen“, sagt Hannes Lieberoth. Er wirbt dafür, das Busliniennetz im Norden auszubauen, wenn Bautzen seines umstrukturiert.

Das neue Busnetz im Überblick Die im Sommer gestartete Linie 78 wird über den Bahnhof Klotzsche hinaus verlängert. Bis Schönborn verkehrt sie im Halbstundentakt und fährt dann abwechselnd nach Ottendorf-Okrilla oder Radeberg weiter. Die Linie 70 endet am Bahnhof Klotzsche. Dafür wird die Linie 77 über den Flughafen hinaus verlängert. Sie verkehrt im gewohnten Takt alle zehn oder 20 Minuten bis zum Industriegebiet Nord, bindet im Stunden- oder Zwei-Stunden-Takt darüber hinaus Marsdorf an. Die Linie 308 verkehrt verkürzt nur noch zwischen Bahnhof Klotzsche und Radeburg. Zwischen Ottendorf-Okrilla und Radeberg verkehrt die neue Linie 319 über Schönborn.

Wie, das geht aus einer Vorlage hervor, die die Stadträte im Frühjahr 2021 beschließen sollen. Dreh- und Angelpunkt ist dabei die Linie 78, die zum Fahrplanwechsel Ende 2021 oder Anfang 2022 über den Bahnhof Klotzsche hinaus verlängert werden soll. Dabei verkehrt sie zunächst im Halbstundentakt nach Schönborn und biegt dann entweder nach Radeberg oder Ottendorf-Okrilla ab. Das soll vor allem bei Pendlern das Interesse wecken, die in Dresden arbeiten, aber im Speckgürtel wohnen.

Ursprünglich hatte Hannes Lieberoth beabsichtigt, die „78“ nicht über Schönborn sondern direkt über Langebrück nach Radeberg fahren zu lassen. Doch während und im Nachgang einer Infoveranstaltung forderten Einwohner von Schönborn und Liegau-Augustusbad, nicht vom Busnetz abgehängt zu werden. Deswegen soll die Linie 78 nun dort verkehren, was aber die Fahrzeit um sieben Minuten verlängert. „Das macht die Linie weniger attraktiv für Pendler aus Radeberg, dafür gewinnen wir Fahrgäste aus den Ortschaften“, sagt Hannes Lieberoth. Ausschlag habe letztlich gegeben, dass Radeberg über die Regionalbahn schon gut an Klotzsche angebunden sei.

Neues Busnetz kostet 880 000 Euro

Insgesamt 600 000 neue Fahrgäste wollen die DVB durch das neue Busnetz gewinnen. Dazu gehört auch, dass die Linie 77 bis zum Industriegebiet Nord verlängert wird, wohingegen die „70“ am Bahnhof Klotzsche endet. Die alte Line 308 verkehrt nur noch vom Bahnhof Klotzsche nach Radeburg. Etwaige negative Effekte dadurch hoffen die DVB durch ein neues On-Demand-System aufzufangen. Das soll ab 2022 drei Jahre lang in den Stadtbezirken Klotzsche, Pieschen und Neustadt ausprobiert werden – alles Gebiete, in denen die Erschließung mit Nahverkehr Defizite hat. Beim On-Demand-System bieten die DVB Fahrleistungen auf Nachfrage an, wollen damit aber vor allem Bewohner aus schlecht erschlossenen Gebieten zur nächsten Straßenbahnstrecke oder dergleichen bringen. Genaueres dazu muss noch beraten und beschlossen werden.

All das kostet natürlich Geld. 880 000 Euro werden für das aufpolierte Busnetz Nord fällig – im Jahr. Allerdings vermindern sich die Kosten, weil die Linie 308 verkürzt verkehrt und der Landkreis Bautzen für die Verkehrsleistung auf seinem Gebiet 290 000 Euro übernimmt. Bleiben für Dresden noch 290 000 Euro, die in bewährter Weise aus Gewinnen der Stadtwerke bezahlt werden sollen. Das müssen die Stadträte aber noch beschließen – in Zeiten durch Corona geleerter Kassen kein Selbstläufer. Allerdings: Der Landkreis Bautzen hat seinen Teil der Neuerungen und Finanzierung schon beschlossen. Bosch fährt langsam seine Produktion hoch. Und wenn die Langebrücker nicht langsam die im Eingemeindungsvertrag festgeschriebene Anbindung an das Stadtbusnetz bekommen, wird die nächste Einwohnerversammlung im Ortsteil wohl sehr ungemütlich für Stadt und DVB. Die Zeit ist reif fürs neue Netz.

Von Uwe Hofmann