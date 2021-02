Dresden: Das ist das größte Problem für die Sportvereine

Dresden

Seit November sind die Sportstätten für den Breitensport geschlossen. Viele Dresdner müssen wegen der Coronakrise Einkommenseinbußen hinnehmen. Die befürchtete Austrittswelle bei den Sportvereinen hat es aber nicht gegeben. Der Stadtsportbund (SSB) hat im Vergleich zum Vorjahr 1947 Mitglieder verloren und sieben neue Vereine dazugewonnen. Heißt: 109 076 Menschen treiben in 399 Vereinen organisiert Sport.

Da haben andere Stadt- und Kreissportbünde in Sachsen im vergangenen Jahr in ganz anderen Größenordnungen Mitglieder eingebüßt. SSB-Hauptgeschäftsführer Robert Baumgarten verweist auch auf das Bildungs- und Teilhabepaket, dass 15 Euro pro Monat für eine Vereinsmitgliedschaft bei Hartz-IV-Empfängern vorsieht. „Ich halte den Kostenfaktor bei einer Mitgliedschaft im Sportverein nicht für entscheidend.“

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Größtes Problem für den organisierten Sport in Dresden: Den Vereinen gehen die Kinder verloren. „Eltern, die ihren Nachwuchs jetzt anmelden würden, fehlen die Ansprechpartner, weil die Sportstätten geschlossen sind“, weiß Baumgarten. Waren im vergangenen Jahr noch 7163 Kinder im Alter bis sechs Jahre Mitglieder in den Vereinen, so sind es jetzt nur noch 6132. In der Altersklasse sieben bis 14 Jahre hatten die Vereine 2020 noch 21 746 Mitglieder. Jetzt sind es 20 707.

In der Öffnungsdebatte kommt der Sport zu kurz

„Da geht uns eine wichtige Zielgruppe verloren“, warnt Lars Kluger, der Präsident des SSB. Dem Schwund müssten die Vereine mit drei Ansätzen begegnen: Erstens sollten die Angebote sportstättenunabhängig unterbreitet werden, wo das geht. Zweitens kommt dem Präsidenten in der Öffnungsdebatte der Sport zu kurz. „Schulen und Kitas stehen ganz oben, Kultur und Sport dagegen weit unten.“ Das sei unverständlich, so Kluger. Sport stärke das Immunsystem. „Wir können uns bei der Virusabwehr nicht nur auf die Chemie verlassen.“

Investitionen in die Infrastruktur

Drittens empfiehlt der Präsident Investitionen in die Infrastruktur. Viele Vereine könnten gar keine neuen Mitglieder aufnehmen, weil schlicht der Platz fehle. „Wenn Schulsporthallen abends für den Vereinssport nicht zur Verfügung stehen, wird das knappe Angebot zusätzlich ausgedünnt.“

Lieber drei Schwimmhallen als ein Sachsenbad

Der SSB begrüße die Großinvestitionen in das Heinz-Steyer-Stadion, die Margon-Arena und das Trainingszentrum von Dynamo Dresden. „Wir dürfen aber die kleineren Sportstätten nicht aus dem Blick verlieren“, so Kluger. Ob Harkortstraße, Wissenschaftsstandort Ost oder Südpark – hier sollten neue Sportplätze entwickelt werden. Ei­ner Sanierung des Sachsenbads steht der SSB dagegen skeptisch ge­genüber. „Für 20 Millionen Euro bekomme ich drei Schwimmhallen, wie eine davon in Bühlau steht. Die nehme ich lieber als das Sachsenbad“, so Kluger.

Fußball bleibt beliebteste Sportart

Beliebteste Sportart in Dresden bleibt der Fußball mit 12 823 Aktiven, gefolgt vom Bergsteigen mit 9824 Sportlern und dem Rehabilitationssport mit 4808 Vereinsmitgliedern. Allgemeine Sportgruppen haben 31 464 Mitglieder, aber hier ist das Bild schief. Zu den Allgemeinen Sportgruppen werden auch alle Mitglieder des größten Dresdner Vereins Dynamo Dresden gezählt, die nicht in einer Mannschaft gegen den Ball treten. 23 399 Dynamo-Mitglieder gibt es, und gut 20 000 davon sind nur zahlende Mitglieder, schätzt Baumgarten.

Von Thomas Baumann-Hartwig