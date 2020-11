Dresden: Das erhält die Stadt als Ausgleich für den Blackout ihrer EDV-Systeme

Dresden

Es gibt Gebäude wie das Ständehaus, in denen die Toilettenspülung nicht mehr funktioniert, wenn der Strom ausfällt. Weil die Spülung elektronisch gesteuert wird, wie wir seit der Jahrtausendflut 2002 wissen. Die Klospülung funktionierte vor zwei Jahren im Rathaus noch. Aber viel mehr nicht: Die Computersysteme der gesamten Stadtverwaltung waren ausgefallen.

Keine Führerscheine, keine Bücher

Mehrere Tage Stillstand waren die Folge. Kfz-Zulassungsstelle und Führerscheinbehörde? Geschlossen. Bürgerbüros? Keine EDV für das Ausfüllen von Anträgen. Städtische Bibliotheken? Ausleihen und Rückgaben nicht möglich. Wichtige E-Mails irrten durch den virtuellen Raum und fanden nicht in die Postfächer, Fristen verstrichen.

Erst nach einigen Tagen konnten Experten das System Schritt für Schritt wieder hochfahren. Es gelang den Fachleuten auch, die Daten zu retten. Doch auch in diesem Jahr gab es Störungen des Speichersystems. Das hatte sogar Auswirkungen auf die Stadtratsarbeit, weil Stadträte zeitweise nicht auf ihre gespeicherten Unterlagen zugreifen konnten.

Fehler in einem Hardware-Produkt war der Übeltäter

Der Übeltäter für die Störungen wurde von den Experten inzwischen identifiziert. Es ist kein Mensch, der in einem Schurkenstaat am Rechner sitzt und versucht, das Leben in der Landeshauptstadt zu sabotieren. Es ist ein Fehler in einem Hardware-Produkt. Es würde zu weit führen, den Fehler genauer zu erklären, nur so viel: Die Lieferanten der Technik haben ein Problem.

Am 18. August hat der IT-Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Schadensersatzansprüche in Höhe von 132 000 Euro bei seinen EDV-Partnern angemeldet und sich weitere Schadensersatzansprüche vorbehalten. Beide Seiten streben aber einen außergerichtlichen Vergleich an, der die Lieferung neuer Systeme und deren Inbetriebnahme beinhaltet. Bis 31. Januar 2021 soll die neue Technik laufen. Wenn alles funktioniert, kommen die Lieferanten um die Schadensersatzzahlung herum.

Da es um einen namhaften Betrag geht, muss der Stadtrat dem Vergleich zustimmen. Der Beschluss ist für die Sitzung am 26. November geplant.

Von Thomas Baumann-Hartwig