Dresden

Gut ein Jahr ist es her, dass das „ Kastenmeiers“ seine Zelte im Kurländer Palais abbrach, um im Taschenbergpalais mit mehr Platz und klimatisierten Räumen neu durchzustarten. Seither wurde gerätselt, wie es mit den tollen Räumlichkeiten der „alten“ Location weitergehen sollte. Der Mietvertrag lief zunächst weiter, gelegentlich fanden dort weiterhin Exklusivveranstaltungen statt. Am Samstagabend fiel nun die finale Entscheidung: Kastenmeier wird die Räume zukünftig als „ Kastenmeiers Eventlocation“ weiterbetreiben.

Der ideale Ort für Events unter Corona-Bedingungen

An Interessenten hatte es nach Bekanntwerden des Umzugs nicht gemangelt, jedoch legte Corona zunächst sämtliche Verhandlungen lahm – in Zeiten der Krise wollte niemand das Risiko eingehen, etwas komplett Neues zu eröffnen. Auch wenn viele Stammgäste den alten Räumlichkeiten hinterher trauern, erwies sich der Umzug als Glücksgriff in der Krise. Die zusätzlichen Platzkapazitäten hielten die Umsatzeinbußen in Grenzen, „dank viel Einsatz, Engagement und Bewegung schreiben wir inzwischen wieder schwarze Zahlen“, fasst Kastenmeier den aktuellen Stand zusammen. Weil das Kurländer Palais als Ausweichlocation zur Verfügung stand, konnte er mit seinem Cateringteam zusätzliche exklusive Veranstaltungen durchführen – und beobachtete eine steigende Nachfrage.

Kein Wunder, denn der Innenhof ist als Open-Air-Location schon fast nicht mehr zu toppen. Wo sich im Taschenbergpalais Hotelgäste völlig zu Recht von Partylärm in ihrer Nachtruhe gestört fühlen könnten, kann im Kurländer Palais mangels Nachbarn bis in die Morgenstunden gefeiert werden. Je nach Wetter- und Gemütslage können die Gäste beliebig zwischen Feiern unter freiem Himmel und der Indoor-Version in den historischen Gemäuern hin und her wechseln. Die 240 Plätze – unter Normalbedingungen - sind jeweils zur Hälfte auf drinnen und draußen verteilt. Unter Corona und Einhaltung der aktuell geltenden Hygienevorschriften sind immerhin noch 200 Plätze verfügbar, für viele Feiernde die ideale Größe.

Das hat sich bereits über die Landesgrenzen hinaus herumgesprochen, nicht nur Paare aus Metropolen wie Berlin oder Hamburg feierten hier bereits ihre Hochzeit, auch auf Geburtstagskinder aus Frankfurt scheint die Location eine magische Anziehung auszuüben. Grund genug für Gerd Kastenmeier, das Kurländer Palais als Eventlocation zu behalten und weiter zu betreiben: „Alles andere wäre auch Quatsch, so eine coole Location findet man in ganz Deutschland kein zweites Mal – und wenn sie einmal weg ist, krieg ich die ja auch nie wieder“, fasst der Gastronom seine Beweggründe zusammen.

Kastenmeier wollte eigentlich kürzer treten

Bei allem Pragmatismus ist ihm jedoch deutlich anzusehen, dass auch sein Herz am „alten“ Kastenmeiers hängt und er es kaum abwarten kann, wieder loszulegen. Dabei wollte er eigentlich kürzertreten, so richtig geklappt hat das nicht. „Im Gegenteil, es wird eigentlich immer mehr“, lacht der umtriebige Gastronom. Schuld daran ist auch Corona: „Ich musste einfach feststellen, das Rentnerdasein ist nix für mich“.

Also lässt er es lieber krachen, passend zur Saison mit einer zünftigen Sause ganz im Zeichen der bavarischen Feierkultur: am 23. und 24. Oktober steigt Kastenmeiers Oktoberfest. Als gebürtiger Bayer weiß Kastenmeier natürlich genau, wie es geht, und fährt -gewandet in die obligatorische Krachlederne- alles auf, was die bayerische Küche an Schmankerln bereithält. Heißt: Hendl und Haxn, Obatzda und Rettich, Brezn und Bier bis zum Abwinken. Falls man das noch schafft, denn die Gäste können sich das Festbier aus dem 10-Liter-Holzfass der Traditionsbrauerei Hofbräuhaus Traunstein am Tisch selbst zapfen. „Schmeckt einfach besser“, findet der Wahl-Sachse und so kommt konsequenterweise auch die Musik nicht aus der Dose, sondern es spielt eine Liveband in Gestalt von Winnie Appel auf.

Dosen können indes abgeworfen werden, auch ein Lukas steht zum Hauen bereit. Wer es harmonischer mag, kann sich am Lebkuchenstand im Verzieren von Gebäckherzen üben. Für beide Tage stehen je 200 Karten zur Verfügung, wer mitfeiern will, muss diese im Vorfeld erwerben, um die Einhaltung des Hygienekonzepts zu gewährleisten. Der Ticketpreis beträgt 149 Euro pro Person, enthalten sind neben den genannten Leckereien auch Bier, Wein, Kaffee und sonstige Getränke. Lediglich Champagner und Schnaps fallen nicht in die Flatrate.

Beginn ist jeweils 19 Uhr, Reservierungen sind ab sofort unter as@kastenmeiers.de, telefonisch unter (0351) 48 48 48 01 oder abMontag über das Tickettool auf www.kastenmeiers.de möglich.

Von Kaddi Cutz