Dresden: Das Zschonergrundbad hat einen neuen Eigentümer

Die Lebenshilfe Dresden übernimmt die Verantwortung für das 93 Jahre alte Freibad im Zschonergrund. Die gemeinnützige Einrichtung der Wohlfahrtspflege tritt in den Erbpachtvertrag ein, den der NaturKulturBad Zschonergrund e.V. 1999 für 64 Jahre Laufzeit mit der Stadt Dresden ausgehandelt hatte. Das teilte Astrid Hupka, Vorsitzende des Badvereins, am Mittwoch mit.

„Es ist einfach Zeit!“, erklärte die Vorsitzende den Schritt. Bereits 2017 seien sich die ehrenamtlichen Vereinsmitglieder darüber klar geworden, dass die Schritte bei der Sanierung des historischen Gebäudeensembles aus dem Jahr 1836 immer kleiner würden. „Wir wollten das Bad daher in hauptamtliche Strukturen übergeben. Es bedarf viel mehr Zeit, um ein tragfähiges Nutzungskonzept zu finden und mehr Finanzstärke sowieso.“

Arbeitsstätte für Menschen mit Behinderung

1996 wurde der Verein ausschließlich mit der Zielstellung gegründet, das beliebte Freibad vor dem Verfall zu bewahren und als solches wieder aufzubauen. „Es hat niemand damit gerechnet, dass dieser Prozess 19 Jahre dauern sollte“, erinnert sich die Vorsitzende. Am 1. Juni 2015 wurde das einzige Naturbad Dresdens mit biologischer Selbstreinigung eröffnet. „Größtenteils mit eigener rein ehrenamtlicher Kraft, mit Spenden und am Ende dann auch mit städtischem Geld.“

Der Verein wurde nicht selbst als Betreiber des Bads tätig, sondern holte sich dafür die Integrationsfirma der Lebenshilfe Dresden mit ins Boot. „Das war schon damals die richtige Entscheidung.“ Es sei eine wichtige Überlegung gewesen, das Bad als Arbeitsstätte für Menschen mit Behinderung auszubauen.

Die Finanzierung des Badebetriebs erfolgte die vergangenen fünf Jahre über eine schwierige Konstruktion: Die Integrationsfirma mietete das Bad vom Verein an, der die Zuschüsse der Landeshauptstadt Dresden erhielt und an den Betreiber weiterleitete. „Mit dem Eintritt der Dresdner Lebenshilfe in den Erbbaurechtsvertrag mit der Stadt vereinfacht sich das Prozedere immens“, erklärte Hupka.

Nächstes Ziel: Barrierefreiheit

Es gebe noch viel zu tun an dem einzigartigen Ort im Zschonergrund. Das werde die Lebenshilfe tun – unterstützt vom Badverein, der als Förderverein tätig werde. Hupka kündigte an, sich auch weiterhin um die Umweltbildung mit Angeboten für alle Altersgruppen kümmern zu wollen. Der Name NaturKulturBad solle weiter mit Kulturangeboten wie Lesungen, Konzerten und Stadtteilfesten gelebt werden.

„Der Plan einer Sommer-Bühne steckt auch noch in den Köpfen unserer Vereinsmitglieder. Diesen Vorhaben und Angeboten wollen wir uns künftig verstärkt widmen“, kündigt die Vorsitzende an. Natürlich gehe es auch darum, Spenden für weitere Sanierungsvorhaben zu sammeln. Die Lebenshilfe Dresden, die Integrationsfirma und der NaturKulturBad Zschonergrund e.V. würden auch künftig eng miteinander arbeiten und gemeinsam das Objekt ganzjährig sowie multifunktional entwickeln.

Eine neue Treppe für knapp 70.000 Euro konnte der Badverein noch dank einer Förderung aus dem Stadtteilbudget in diesem Jahr errichten lassen. Im Bau befinden sich die Herrentoiletten sowie ein Veranstaltungsraum. „Das aktuelle gemeinsame Projekt ist es nun, Geld für einen Plattformlift zu sammeln. In der nächsten Saison wird also auch das Zschonergrundbad barrierefrei sein“, kündigt die Vorsitzende an.

