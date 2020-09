Das Europäische Zentrum der Künste in Hellerau hat einen respektablen und ambitionierten Spielplan 20/21 vorgestellt und will so der Corona-Seuche trotzen. Als erstes theatralisches Highlight wird am 24. September eine Musiktheaterfassung von Vonneguts „Schlachthof 5“ unter Regie von Maxim Didenko uraufgeführt.