Dresden

Wechselhaft zeigt sich das Wetter in Dresden an diesem Wochenende. Während der Sonntag eine geschlossene Wolkendecke bringt, es wohl grau und trüb in der Landeshauptstadt bleibt, hatte der Sonnabend Ausflüglern, Joggern und Hundehaltern tolle Bedingungen zu bieten. Zwar blieb es mit maximal sechs Grad plus den ganzen Tag über recht kühl, doch der Himmel präsentierte sich fast makellos tiefblau. Nur wenige Wölkchen zogen tagsüber am Firmament vorbei, die Sonne lockte nach draußen, wer gern im Freien ist.

In Pillnitz gab es an der Schlossfähre wieder einmal lange Schlangen, im Schlosspark hatten die Verkäufer in den Imbiss-Buden gut zu tun und auf dem Leitenweg über den Weinbergen genossen zahlreiche Wanderer den herrlichen Ausblick auf die Weinbergkirche, den Schlosspark und die Elbinsel. Die Sicht war exzellent und so konnte man in der Ferne auch gut die Tafelberge der Sächsischen Schweiz bewundern. Auf den Weinbergen waren einzelne Winzer unterwegs, um die Rebstöcke zu verschneiden oder andere Pflegearbeiten zu verrichten.

Abends traf sich vor allem die Jugend der Stadt am Königsufer, um den Sonnenuntergang über der Altstadt zu genießen und sich zum Plausch und einer Flasche Bier zu treffen. Gekühlt werden mussten die mitgebrachten Flaschen nicht, denn als die Sonne auch unter aufziehenden Wolken verschwand, fiel auch die Temperatur rasch. Es wurde schnell ungemütlich für Skater, Radler und noch mehr für auf den Treppen hockende Biertrinker.

Am Sonntag wird sich die Sonne wohl nicht mehr zeigen, es soll bis zum Abend bewölkt bleiben. Die Temperaturen steigen maximal wieder bis auf sechs Grad, laut Wetterbericht bleibt es aber trocken.

Von Jochen Leimert