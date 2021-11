Dresden: Das Ringen um die Fahrpreise für Bus und Straßenbahn

Dresden

Viel Zeit ist nicht mehr: Bis zum 1. Dezember muss ein stabiler Kompromiss ausgehandelt werden. Sonst könnte es bitter werden für die Fahrgäste der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB). Wie tief müssen sie künftig in die Tasche greifen, um Busse und Straßenbahnen nutzen zu können? Die Verbandsversammlung des Verkehrsverbundes Oberelbe (VVO) wird am 1. Dezember über die Tarife eine Entscheidung treffen. Das Gremium ist mit Kommunalpolitikern aus Dresden und den Kreisen Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Meißen und Bautzen besetzt.

Korridor zwischen 4,9 und 9,9 Prozent

VVO-Geschäftsführer Burkhard Eh­len hat in der vergangenen Woche auf einer Folie schon mal den Korridor definiert, den sich die VVO-Spitze vorstellen könnte: Eine Erhöhung der Fahrpreise zwischen 4,9 Prozent und 9,9 Prozent. Im ersten Fall könnten bis zu 3,4 Millionen Euro zusätzlich in die Kassen des VVO fließen, im zweiten Fall bis zu 10,3 Millionen Euro. Entscheidend ist, wie viele Fahrgäste mit dem Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) unterwegs sein werden. Busse und Bahnen haben in der Coronakrise Kunden eingebüßt, erholen sich aber allmählich.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Hauptausschuss des VVO – ein beratendes Gremium – hat in der vergangenen Woche getagt und nach DNN-Informationen noch keine Entscheidung über die Erhöhung getroffen. So dass viel von den Gesprächen abhängt, die jetzt geführt werden. Zumal hohe Einnahmen aus Fahrpreisen im Umkehrschluss heißen: Weniger Zuschuss aus den öffentlichen Kassen.

Linke lehnen Fahrpreiserhöhung ab

Die Linken im Dresdner Stadtrat haben sich bereits eindeutig positioniert: „Fahrpreiserhöhung stoppen!“ heißt der Antrag, den die Fraktion als Eilantrag für die Stadtratssitzung am 25. November eingereicht hat. Der Titel verspricht mehr, als er halten kann. Denn der Stadtrat wird keine Fahrpreiserhöhungen stoppen können. Die Dresdner Vertreter in der Verbandsversammlung können allenfalls gegen eine Erhöhung stimmen – und von den Vertretern der Landkreise überstimmt werden.

Es sei kontraproduktiv, in einer Phase, in der die DVB um die Rückgewinnung von Fahrgästen nach den coronabedingten Rückgängen kämpfen würden, an der Preisschraube zu drehen, erklärte Linke-Stadtrat Jens Matthis. Die Finanzierungslücke der DVB sollte nicht von den Fahrgästen, sondern durch zusätzliche Bundes- und Landesmittel geschlossen werden, findet der Linke und setzt auf den Fortgang der Koalitionsverhandlungen für eine neue Bundesregierung.

Grüne können sich Inflationsausgleich vorstellen

Die Grünen im Stadtrat stellen sich den Realitäten, wie Verkehrspolitikerin Ulrike Caspary erklärte. „Wir müssen mit den Stadtratsfraktionen und den Vertretern der Landkreise verhandeln.“ Die Grünen könnten sich unter verschiedenen Bedingungen vorstellen, einem Inflationsausgleich zuzustimmen. Wobei die Erhöhung bei den Abo-Kunden nicht so hoch ausfallen dürfe wie bei den Einzelfahrscheinen. „Die Inhaber der Zeitkarten finanzieren zu ei­nem großen Teil die DVB und sollten einen Bonus erhalten“, erklärte Cas­pary.

Gleichzeitig fordern die Grünen eine grundlegende Überarbeitung des VVO-Tarifsystems, die bis zum Sommer 2022 vorliegen sollte. „Wir sehen bei den aktuellen Tarifen Spielräume, die genutzt werden sollten.“ Gleichzeitig sollte die Verbandsversammlung dem VVO den Auftrag erteilen, mit einem Anliegen an die anderen Nahverkehrsverbünde im Freistaat heranzutreten: „Wir wollen, dass es der Freistaat ermöglicht, andere Finanzierungswege möglich werden zu lassen.“

Suche nach alternativen Finanzierungswegen

Eine Mobilitätsabgabe beispielsweise könne in den Nahverkehrsräumen nicht beschlossen werden, da dafür die rechtlichen Grundlagen auf Landesebene fehlen würden. „Wir wollen den ÖPNV finanziell stärken“, erklärte Caspary. Ziel sei nicht der Substanzerhalt bei den DVB, sondern das Ausbauszenario. Dafür werden 75 Millionen Euro pro Jahr Zuschuss benötigt – gesichert sind aber nur 55 Millionen Euro pro Jahr.

Die Tarifdebatte im VVO ist so spannend wie noch nie, und Caspary weiß auch: Wenn keine Verhandlungsergebnisse und damit auch Kompromisse bis zum 1. Dezember vorliegen, könnte es zum für die Fahrgäste schlimmsten Fall kommen: einer Erhöhung um fast zehn Prozent.

Von Thomas Baumann-Hartwig