Dresden: Das Radtourenprogramm des ADFC ist da

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) in Dresden bietet dieses Jahr vom 1. Mai bis 31. August wieder Radtouren an. Das Tourenprogramm ist kostenlos bei der ADFC-Geschäftsstelle in der Dresdner Neustadt und online erhältlich.

Neben dem alljährlich stattfindenden „Abendradeln“ am Goldenen Reiter jeweils mittwochs und donnerstags plant der ADFC 35 Radtouren zwischen 30 bis 150 Kilometern Länge in ganz Sachsen.

Preiswerte Teilnahmegebühren auch für Nichtmitglieder

Eine Radtour in Berlin entlang der Berliner Mauer und zum Stuhlbaummuseum in Rabenau seien für diese Saison auch angedacht, erklärte René Manthei, Leiter der Arbeitsgemeinschaft Touren beim Fahrradclub in Dresden.

Die Teilnahme an einer Tagestour ist für ADFC-Mitglieder und Minderjährige kostenfrei. Alle anderen zahlen 2,50 Euro. Bei Mehrtagestouren belaufen sich die Kosten pro Tag für Nichtmitglieder auf 4 Euro, Mitglieder bezahlen 2 Euro.

Internet: adfc-dresden.de/files/materialien/Radtourenheft_2022

