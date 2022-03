Dresden

Der Song „Video Killed the Radio Star“ der Gruppe Buggles lief einst hoch und runter. Die Klage über den Untergang des Tonmediums durch das Bild ist bis heute eine Chiffre dafür, dass wieder und wieder etwas verschwindet – was man zwar bedauert, aber auch nicht zu ändern vermag, denn die Zeiten ändern sich nun mal, wie es schon Bob Dylan in „The Times They Are A-Changin’“ auf den Punkt brachte. Musikkassetten, Versandhauskataloge, BTX – alles wie Rechtsstaatlichkeit und Freiheit in Russland so gut wie verschwunden.

Dieses Schicksal ereilte die Kamelie in Pillnitz nicht, aber es sah zeitweilig echt schlecht aus, wie der 1958 in Leipzig geborene Historiker Mustafa Haikal in seinem Buch „Das Geheimnis der Kamelie“ vermittelt, das rund um einschlägige Gewächs „gestrickt“ ist, das Tausende nach Pillnitz lockt, wenn es dort von Mitte Februar bis April blüht, was sie dort nun seit gut 200 Jahren tut.

Die Zentralheizung ist der Kamelie Tod

Erst eine Modepflanze, die jeder haben wollte, weil sie von hohem Suchtfaktor und nicht zuletzt im Privatbereich Statussymbol war, begannen ab 1890 langstielige Rosen, aber auch Nelken und Chrysanthemen die Kamelien aus dem Alltag zu verdrängen. Überall in Europa fielen die Kamelienhäuser dem Modewechsel zum Opfer, wurden umgestaltet oder abgebrochen. Und wie Haikal festhält, waren es insbesondere die in bürgerlichen Wohnungen eingebauten Zentralheizungen, die eine Wiederbelebung des Geschäfts verhinderten. Da Kamelien im Winter relativ niedrige Temperaturen benötigen, sind sie für ständig warme und trockene Räume ungeeignet. Aber dann war das (Zwischen-)Tief überwunden, es kam – ausgehend von den USA sowie Australien und Neuseeland – in den 1960er Jahren zu einer Renaissance der Kamelienbegeisterung.

Festgehalten wird von Haikal aber durchaus, dass Kamelien zunächst ein teures Vergnügen waren. Eine durchschnittliche Pflanze kostete in Dresden 1825 etwa zwölf Taler – das entsprach dem Monatslohn eines sächsischen Textilarbeiters. Aber es wurde gezüchtet und gezüchtet, Kamelien wurden immer erschwinglicher, was insbesondere dem Gärtner Jacob Friedrich Seidel zu verdanken war, der als einer der ersten in großem Umfang Kamelienstecklinge heranzog. Er und sein Bruder Traugott Leberecht Seidel züchteten Sorte um Sorte, bauten ihr Geschäft immer mehr aus, versorgten halb Europa mit Kamelien, die sich zum Glück auch gut für den Transport eigneten, wie Haikal vermerkt.

Enthielt der Seidelsche Katalog anfangs nur wenige Sorten, so waren es 1846 schon 540 „und selbst diese gewaltige Zahl sollte sich in den nächsten Jahren noch einmal verdoppeln“. Hilfreich war, dass das Elbtal gute klimatische Bedingungen bot, aber auch, dass sich Kamelien auch über weite Entfernungen mühelos transportieren ließ, nachdem die Eisenbahn erfunden worden war. Schon 1855 verschickten die Gärtnereien der Elbestadt (es gab noch andere als die der Seidels) fast 70.000 Exemplare.

Eine der begehrtesten Pflanzen in Gärtnereien und Gewächshäusern

Die an sich von den Staatliche Schlössern, Burgen und Gärten Sachsen herausgegebene Publikation ist eine leicht veränderte Neuauflage der erfolgreichen Erstausgabe, aber es soll ja Leute geben, die bislang weder von dieser Erstausgabe noch von der Kamelie an sich etwas gehört haben, einfach weil sie nun mal in anderen, vielfach durchaus auch schönen Ecken der Welt leben. Der Autor vermittelt, wie exotische Herkunft und Formenreichtum die Kamelie, nachdem sie von Seefahrern nach Europa gebracht worden war, zu einer der begehrtesten Pflanzen in Gärtnereien und Gewächshäusern sowie zu einem Statussymbol im Privatbereich machte.

Cover Kamelienbuch Kamelie Heimatgeschichte Quelle: Repro

Die Broschüre mit 102 Abbildungen enthält eine Fülle von Informationen rund um die Kamelie: von der Herkunft des Namens über die bedeutende Rolle der sächsischen Gärtner bei der Kultivierung dieser Zierpflanze bis zur außergewöhnlichen Vielfalt in der Darstellung der Kamelie in der bildenden Kunst und in der Werbung.

Einen besonderen Schub in Sachen Kamelie brachte, wie verdeutlicht wird, der Roman „Die Kameliendame“ von Alexandre Dumas dem Jüngeren (1824-1895), nun ja, weniger der Roman, sondern eher all die Adaptionen im Theater und im Film, die den Ruhm der „Dame aux Camèllias“ in aller Welt mehrten.

Was speziell die Pillnitzer Kamelie angeht, wird in dem Kultur- und Regionalgeschichte gut verknüpfenden Werks Haikals festgehalten, dass ihre Herkunft an sich unbekannt ist. Fest steht nur, dass die einfach blühende Camellia japonica im Mai 1801 im Englischen Garten(-teil) des Pillnitzer Schlossparks ausgepflanzt wurde, was heißt, dass die in einem Kübel kultivierte kapriziöse Winterblüherin zu dem Zeitpunkt bereits mehrere Jahre alt gewesen sein muss.

Die erste Nachricht von einer in Dresden blühenden Kamelie stammt aus dem Jahr 1792, es handelt sich um eine Pflanze aus dem Herzogin-Garten. Im Fokus steht auch die Geschichte des Pillnitzer Kamelienhauses. Wann die Pillnitzer Kamelie ein eigenes, einzelnes Schutzhaus bekam, ist nicht belegt. Seit 1782 existierte ein als „Konservationshaus“ bezeichnetes Winterhaus für Magnolien, Feigenbäume und andere botanische Kostbarkeiten, das jeweils im Herbst auf- und im Frühjahr wieder abgebaut wurde.

Schutzhäuser für die Pillnitzer Kamelie

Von 1801 bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts überwinterte die Pillnitzer Kamelie in diesem Gebäude. Dann erfolgte ein Neubau, als der im Januar 1905 brannte, erhielt die Kamelie ein neues Winterhaus mit Warmwasserheizung. Als aber dieses Gebäude immer baufällig geworden war, gab die Gartenverwaltung bei der Firma Weigelt einen Neubau in Auftrag. Das 1951 für 48.000 Mark gerichtete Haus war zwölfeckig und mit bis zum Dach führenden Fenstern versehen.

Das zwölfeckige Kamelienhaus diente ab 1951 als Überwinterungshaus. Quelle: Repro

Die Heizungsrohre dienten gleichzeitig als tragendes Gerüst der Konstrukten. Obwohl es vollständig zerlegt werden konnte, begnügte man sich im Frühjahr aus Kostengründen mit dem Abbau der Wände und Fenster. „Das Gestell aus Heizungsrohren blieb stehen, wodurch die Kamelie einen sonderbar eingesperrten Anblick bot“, schreibt Haikal. 1992 bekam die Kamelie ein neues, begehbares Schutzhaus.

Die traditionsreichste Kameliensammlung Deutschlands befindet sich in Pirna-Zuschendorf. In ihrem Kern geht sie auf die Bestände der Seidelschen Gärtnerei zurück. „Das genetische Material der teilweise sehr alten Pflanzen ist von unschätzbaren Wert“, hält Mustafa Haikal fest, der auch nicht unterschlägt, dass die Zuschendorfer Sammlungen zum Botanischen Garten der TU Dresden gehören.

Mustafa Haikal: Das Geheimnis der Kamelie. Sandstein Verlag, 72 Seiten, 102 meist farbige Abb., 12 Euro, ISBN 978-3-95498-554-8

Von Christian Ruf