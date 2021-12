Dresden

So früh wie noch nie beginnt der Kartenvorverkauf für das Elbhangfest 2022 – nämlich schon jetzt. Ab sofort sind für den 24. bis 26. Juni im nächsten Jahr 25 000 Tickets zum Sonderpreis erhältlich. Sie gelten für alle drei Tage am letzten Juni-Wochenende und für alle Veranstaltungen von Loschwitz bis Pillnitz und kosten bis zum 30. April nur 13 Euro, ermäßigt elf. Danach werden sie teurer.

Der Elbhangfestverein geht neue Wege. Zweimal musste das 30. Elbhangfest ausfallen – Corona verhinderte Großveranstaltungen. Doch schon 2019, als es das vorerst letzte Mal stattfinden konnte, habe man grundlegende Neuerungen ins Auge gefasst, sagte am Mittwoch der Vereinsvorsitzende Volker Wenzel. „Wir wollen neu beginnen und haben ein Zukunftskonzept entwickelt.“ Dabei wurde auch die Webseite gleich mit runderneuert.

Elbhangfest wird zum „Elbhangfestival“

Zum neuen Fest gehört, dass es wieder besondere Programmhöhepunkte geben soll. Im nächsten Jahr ist das zum Beispiel ein Gastspiel von Cellist Jan Vogler am Sonntag in Pillnitz, mit dem er den Verein unterstützt. Auf einer Klassikbühne hinter dem Bergpalais werden Staatsschauspiel und Staatsoper mitwirken. Und es kommt zum ersten Mal nach Deutschland die spanische Luftakrobatik-Gruppe Moiré Experience mit ihrem Programm „Hang zum Himmel“. Artistik am Kran, Formen, Farben und Livemusik versprechen die Organisatoren.

Mit diesem Motiv der Gruppe Moiré Experience wirbt das Fest unter anderem. Quelle: Friebel/Elbhangfest/PR

Ein „Elbhangfestival“ soll aus dem alten Elbhangfest werden. Mit mehr Kontakten zu den großen Dresdner „Kulturleuchttürmen“, aber auch einem „Burning Feet“-Breakdance-Festival. Und wieder mit einem Parkfest in Pillnitz: Kunst aus den verschiedensten Sparten auf Podien und in Pavillons auf kleinen Bühnen. Das Budget für das Kulturprogramm betrage, sagte Wenzel, 140 000 Euro, fast dreimal so viel wie zuletzt. Dafür sollen rund 200 Künstler aufgeboten werden.

Erstmals Shuttle der Weißen Flotte

Zwischen Pillnitz und Loschwitz wird erstmals ein Dampfschiff der Weißen Flotte als Shuttle beim Elbhangfest verkehren – für jeden, der ein Ticket hat. Auch der frühe Vorverkauf gehört zum neuen Konzept. Wenn nicht das Kontingent aus 25 000 Tickets bis 30. April verkauft ist, „müssen wir die Reißleine ziehen“, sagte Volker Wenzel. Es dient der finanziellen Absicherung des Festes auch gegen die Unwägbarkeiten des Wetters. Er gehe aber davon aus, dass sich so viele Freunde des Elbhangfests finden werden. Zudem werde mehr geboten für das Geld. Ein Risiko birgt der frühe Ticket-Kauf nicht. Fällt das Fest – was niemand hofft – wieder aus, gibt es das Geld zurück. Wer später kauft, bezahlt für ein Ticket 17, ermäßigt 15, an der Abendkasse 19, ermäßigt 17 Euro.

Bliebe noch das Festmotto: „Viele Gründe für Fantasie“ heißt es und spielt nicht nur darauf an, dass die Organisatoren mit viel Fantasie ein neues Konzept auf die Beine gestellt haben. Auch das Motto-Tier auf den zukünftigen Plakaten, ein kunterbunt-fröhlicher Schmetterling, steht für Auferstehung, Wandel und Lebensfreude. Und dann sind es noch „die Gründe“ im anderen Wortsinn. Es geht nämlich auch um die Landschaften am Elbhang: Der Loschwitzgrund, der Keppgrund, der Helfenberger Grund, der Friedrichsgrund, sie alle sollen gestalterisch mit einbezogen werden ins Festprogramm, das natürlich auch wieder den traditionellen Umzug am Sonnabend haben wird.

Tickets gibt es an vielen Vorverkaufsstellen und auf der Internetseite elbhangfest.de. Die Seite wurde neu gestaltet, smartphoneoptimiert und ist jetzt auf Deutsch, Englisch und Tschechisch verfügbar. Alle Eintrittskarten gelten für das gesamten Festwochenende, Tagestickets gibt es nicht mehr.

