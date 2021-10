Dresden

Das Auge isst ja bekanntlich mit – was aber, wenn der Sehkraft das Licht ausgeknipst wird? Im Restaurant „Sinneswandel“ passiert genau das. Das mehrgängige Menü wird in völliger Dunkelheit serviert und natürlich auch gegessen. Eine Herausforderung, die wir gern annehmen!

Beim Eintreffen werden wir freundlich begrüßt und mit einem hausgemachten Eistee nebst Amuse-Bouche an einen Tisch im vorderen Gastraum verfrachtet. Dort erhalten wir eine kurze Einführung, was uns am Abend erwartet. Wir erfahren, dass im Service ausschließlich Mitarbeiter mit Sehbehinderungen arbeiten, für uns an diesem Abend zuständig ist Marco Rademann.

Dann werfen wir einen Blick in die Speisekarte, um uns für eines der vier Menüs zu entscheiden und eine erste Getränkebestellung aufzugeben. „Glücksmomente“ verspricht ein eher fleischlastiges Menü, das „Gartenglück“ kommt hingegen komplett vegetarisch daher. Ich entscheide mich für die „Flussmündung“ mit Fokus auf Fisch, die Begleitung wählt das Überraschungsmenü. Für vier Gänge werden jeweils 44,90 Euro fällig, wer auf die Suppe verzichtet, kommt mit 39,90 Euro davon.

Eine der Hauptspeisen bei Tageslicht: rosa Kalbsrücken im Knuspermantel, Kartoffelbaumkuchen, weißer Zwiebel, wildem Brokkoli und Portwein-Jus. Quelle: Dietrich Flechtner

Zu spaßig erscheint uns allerdings die Vorstellung, gerade Flüssiges im Dunkeln einem Geschmackstest zu unterziehen. Dazu bestellen wir jeweils ein Glas Weißburgunder (Proschwitz, 8,50 Euro für 0,2 Liter) und Wasser (3,10 Euro für 0,25 Liter). Damit das Erlebnis nicht von plötzlich aufblinkenden Displays gestört wird, schalten wir unsere Handys in den Flugmodus, die Smartwatch der Begleitung wird ebenfalls in tief in der Tasche versenkt.

Polonaise ins Ungewisse

Dann geht es auch schon los: Marco begrüßt uns freundlich und geleitet uns durch eine Schleuse in den stockdusteren Gastraum – ein Vorgang, der ein wenig an Polonaise Blankenese erinnert, denn wir fassen uns an der Schulter und folgen Marco mit vorsichtigen Trippelschritten.

Wer denkt: „Ach, ein bisschen was wird man ja schon sehen“, der irrt sich. Es ist wirklich zappenduster. Trotzdem ist im Dunkeln durchaus gut Munkeln, denn während wir uns – assistiert von Marco – etwas umständlich an unserem Tisch niederlassen, haben die übrigen Gäste hörbar Spaß an seinen begleitenden Kommentaren. Direkt konfrontiert er uns auch mit der wichtigsten Regel des Abends: Wenn das Essen serviert wird, immer schön das Besteck fest- und die Hände links und rechts am Tisch halten.

Chefkoch Oliver Wiegand kocht natürlich im Hellen. Quelle: Dietrich Flechtner

„Es gibt also Besteck?“, fragt die Begleitung. „Nun ja, wir stellen es zur Verfügung“, kontert Marco und die Dunkelheit erstickt in Gelächter. Wir bekommen zunächst Brot mit verschiedenen Dips gereicht, Marco erklärt, dass sich diese mittig auf dem Tisch befinden und überlässt uns unserem Schicksal.

Los geht das fröhliche Gepatsche, anders kann man es tatsächlich kaum bezeichnen. Spätestens beim ersten Griff in die Butter wird klar, weswegen auch ein Erfrischungstuch zum Gedeck gehört. Weiter geht’s mit der Vorspeise: Um niemandem den Spaß zu verderben, darf ich das Überraschungsmenü an dieser Stelle nicht verraten. Praktischerweise habe ich aber auch die Komponenten meines Fisch-Menüs nahezu vollständig vergessen und tappe daher fast ebenso im Dunkeln wie meine Begleitung. Es gibt marinierten Thunfisch mit einer Passionsfrucht-Olivenemulsion, Chimichurri, Ingwerkarotten, weißen Tomaten, Oliven und Wakame.

So sieht die Vorspeise im Hellen aus: Marinierter Thunfisch mit weißer Tomate, Passionsfrucht-Olivenöl-Emulsion, Ingwer-Karotten, Wakame und Wildkräutern. Quelle: Dietrich Flechtner

Absolut faszinierend, wie anders sich all das im Mund anfühlt, wenn man nicht sieht, was man da gerade isst. Auch der Geschmack ist intensiver, so dass selbst Bekanntes eine ganz neue Ebene erreicht. Besonders spannend wird das bei der Kürbis-Curry-Suppe mit Garnele. Eigentlich bin ich kein Kürbis-Fan, meine Zunge ist aber begeistert, sobald die Augen auf stumm geschaltet sind.

Mit viel Vorsicht schaffen wir es tatsächlich, uns gegenseitig einen Probier-Löffel Suppe über den Tisch zu navigieren. Die Begleitung ist sich sicher, dass es sich bei ihrem Exemplar um „irgendwas mit Kohl und Zuckerschote“ handelt. Die Info allein reicht aus, dass auch ich zumindest von der Zuckerschote überzeugt bin.

Nicht ganz ohne Schadenfreude klärt Marco auf, dass wir damit völlig daneben liegen. Wir sind die letzten Gäste mit Überraschungsmenü, weswegen auch alle anderen gespannt der Auflösung harren. Spoilern darf und will ich nicht, kann aber so viel sagen: Darauf wären wir nicht gekommen. Ausgesprochen lecker ist es trotzdem, wie auch der Hauptgang, in meinem Fall konfierte Lachsforelle mit Kartoffelrösti, Sößkartoffel-Zitronengraspüree, bunter Beete und Kürbiskernöl-Espuma.

Das Zeitgefühl hat sich verabschiedet

Die Begleitung ist inzwischen dazu übergegangen, Probierstückchen direkt per Hand über den Tisch zu reichen – tatsächlich ist das mit dem Besteck so eine Sache, wenn man nichts sieht. Wir haben mächtig Spaß beim Erraten der verschiedenen Bestandteile, auch wenn wir nicht immer richtig liegen. Apropos Spaß: Marco erweist sich als großartiger Entertainer, der alle Gäste mit den korrekten Vornamen anspricht und sehr unterhaltsam und charmant immer wieder auf die Schippe nimmt.

Mit dem Dessert endet das Menü nach rund zweieinhalb Stunden und es wird klar: Auch das Zeitgefühl hat sich im Dunkeln komplett verabschiedet. Marco geleitet uns nach draußen, wo das Licht gedimmt ist, damit unsere Augen sich langsam wieder an die Helligkeit gewöhnen können. Schließlich bekommen wir doch noch unser Menü zu sehen, als Fotos auf einer großen Leinwand.

Steckbrief Dunkelrestaurant „Sinneswandel“ ■ Adresse Berthold-Haupt-Straße 91, 01259 Dresden Telefon 0351 426 78 35 ■ Konzept Fein komponierte Menüs mit allen Sinnen erleben – in völliger Finsternis ■ Extras Wandel-Brunch (mit oder ohne Licht), beheizte und überdachte Außenterrasse und WandelBar für alle, die lieber im Hellen speisen möchten, Catering ■ Geöffnet Dinner in the Dark Mi. bis So. ab 17 Uhr, Brunch So (vierzehntägig) 9.30 bis 14 Uhr ■ Preise Menü ab 39,90 Euro ■ Gesamtnote (von max. 10) Essen: 9 (Anteil an der Gesamtnote: 60 Prozent) Service: 10 ( 20 Prozent) Ambiente: 7 (20 Prozent) ■ Fazit Außergewöhnliches Genusserlebnis mit fast allen Sinnen

Wir schämen uns angemessen, das wunderschön angerichtete Essen mit Besteck und vor allem Händen so massakriert zu haben. Dennoch: Eine außergewöhnliche und tolle Erfahrung, die sich in jeder Hinsicht gelohnt hat. Wer sich dennoch nicht sicher ist, ob ein Dinner in the Dark das Richtige für ihn ist, kann das Menü auch im Hellen genießen – oder sich beim Wandel-Brunch erst einmal vorsichtig herantasten.

Von Kaddi Cutz