Dresden: Das Café V-Cake in der Neustadt ist gerettet

Dresden

Stühle und Tische sind im Verkaufsraum aufeinandergestapelt, Kehrbleche liegen neben Putzschwämmen und auch in der Küche hinter dem Tresen herrscht Chaos: Was auf den ersten Blick wie die abschließende Arbeit vor einem baldigen Auszug erscheint, entpuppt sich als das genaue Gegenteil.

Denn vorbei ist es im Fiete Behnersens V-Cake noch nicht, das vegane Café an der Rothenburger Straße in der Neustadt Dresden steht vor einem Neuanfang. Das dürfte die eingeschworene Stammkundschaft freuen, schließlich war das Schicksal geraume Zeit ungewiss.

Der Laden stand kurz vor dem Aus, die ehemalige Betreiberin Susanne Behner hatte sich aus persönlichen Gründen aus dem Geschäft zurückgezogen. Ein Käufer war nicht in Sicht.

Nun aber hat sich einer gefunden – besser gesagt zwei: Der 28-jährige Matthias Mandlmeier und der 31-jährige Stefan Graumüller wollen das Café zukünftig schmeißen, beziehen derzeit die Räumlichkeiten und richten sie her. „Hier hat einfach alles gepasst“, sagt Mandlmeier.

Mehr Arbeit als erwartet

Kennengelernt und angefreundet hatten sie sich in der hiesigen L’Osteria, einer italienischen Restaurant-Kette: Graumüller arbeitete dort als Koch, Mandlmeier als Assistent Manager. Mit der Zeit reifte die Idee, sich selbstständig zu machen. „Was Eigenes haben, das fühlt sich einfach gut an“, sagt Mandlmeier.

Über ein halbes Jahr hätten sie nach einem passenden Objekt gesucht, das V-Cake eigentlich schon abgeschrieben: Im Sommer hatte sich ein potenzieller Interessent bei der ehemaligen Betreiberin gemeldet, sich aber schlussendlich vom Kauf zurückgezogen.

Über ebay Kleinanzeigen waren Mandlmeier und Graumüller erneut auf das Inserat gestoßen – und kamen „einfach mal vorbei“, wie sie es beschreiben. „Wir haben einen Kaffee getrunken und mit uns gehadert, ob wir Susanne ansprechen sollen oder nicht“, sagt Mandlmeier.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mutig genug waren sie, wenige Tage später besiegelten sie die Übernahme. Eine Win-Win-Situation für beide Parteien. Nur den Arbeitsaufwand hatten Mandlmeier und Graumüller unterschätzt. „Wenn wir einfach alles übernehmen, können wir am nächsten Tag aufmachen, dachten wir uns.“ Doch dem war nicht so.

Ausräumen, Streichen, Tische abschleifen, Umstellen, Putzen: Das alles kostete mehr Einsatz als erwartet. Vorgesehen war es nicht. „Aber das eine führte zum anderen – plötzlich haben wir sogar Fliesen in der Küche verlegt und uns gefreut, dass wir überhaupt Fliesen verlegen können“, sagt Mandlmeier und grinst dabei.

Neben Essen auch Kultur

Was jetzt noch ansteht, ist ein ausgiebiges Probekochen- und backen. Weil die zwei Freunde das grundlegende Konzept des Cafés aufrechterhalten wollen, bleibt es bei veganer Küche. Neuland für Graumüller, der auch im V-Cake die Kochlöffel schwingen wird.

„Ich habe noch nie vegan gekocht“, gesteht Graumüller, der als 20-Jähriger seine Kochausbildung abgeschlossen hatte. Allerdings gebe es viele „krasse Rezepte“, auf die er „voll gespannt“ sei.

Lesen Sie auch Dresden: Betreiber des Café Schinkelwache missachtete offenbar 3G-Regel

Zukünftig soll das Frühstücksangebot stärker in den Fokus rücken: Es wird belegte Brote geben, Haferbrei-Variationen, Wraps, Smoothies und frischgepresste Säfte. Natürlich bleiben auch die Kuchen und Torten weiterhin auf der Karte, die Rezepte für die süßen Leckereien waren im Kaufpreis mit inbegriffen.

„Zum Glück“, sagt Matthias Mandlmeier. „Sonst hätten wir vermutlich viele Menschen enttäuscht.“ Neben dem Café-Alltag sind auch kulturelle Events geplant – etwa Konzerte am Abend. Es sei „einfach schade“, wenn ein derartiger Raum nur tagsüber genutzt werden würde.

Am 6. Januar wollen Matthias Mandlmeier und Stefan Graumüller ihr Café eröffnen. Der Name ändert sich im Übrigen nur geringfügig, auf den Zusatz „Fiete Behnersens“ verzichten die neuen Betreiber. Anfangs werden sie zu zweit arbeiten, vielleicht hin und wieder die Hilfe von Familie und Freunden in Anspruch nehmen. Langfristig planen sie aber, zwei bis drei Teilzeitkräfte einzustellen.

Die derzeitige Pandemie-Situation könnte den Start natürlich erschweren, „aber Corona hat hoffentlich mal ein Ende“, sagt Mandlmeier. Der 28-Jährige blickt zuversichtlich in die Zukunft, sorgt sich eher davor, den Stammkunden nicht gerecht werden zu können. „Wie gesagt: Die Kuchen und Torten von Susanne waren berühmt in der Neustadt. Die Fußstapfen, in die wir treten, sind sehr groß.“

Von Felix Franke