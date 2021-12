Dresden

Gemeinnützige Vereine, Organisationen und Initiativen aus der Landeshauptstadt können neuerdings das Dresdner Ehrenamtssiegel nutzen. Für die Aktiven soll es ein Zeichen der Wertschätzung sein, für die Öffentlichkeit die Vielfalt des Engagements abbilden.

Die hiesige Ortsgruppe der Naturschutzjugend (NAJU) Dresden gehört zu den Ersten, die das Siegel anfragten. Aber warum? Welchen Nutzen haben die dortigen Verantwortlichen davon? Und was macht die NAJU genau?

Für Umweltschutz begeistern

„Bis 2012 lief bei uns alles über das Ehrenamt“, sagt Anna Ziehl. Die 20-Jährige ist seit zwei Jahren Mitglied im Vorstand, war bereits davor bei der Naturschutzorganisation aktiv. Auch rund neun Jahre später „stützen Freiwillige weiterhin jede Aktion, die wir ins Leben rufen“, sagt sie. Es sei einfach schön, dieses Engagement von nun an auszeichnen und nach außen tragen zu können.

Genau das war das Ziel der Freiwilligenagentur „ehrensache.jetzt“, die zur Bürgerstiftung Dresden gehört und gemeinsam mit dem Kulturbüro das Ehrenamtssiegel initiiert hatte. Selbst den Nutzern von ehrenamtlichen Angeboten sei oftmals nicht bewusst, dass derartiges nur durch freiwilliges Engagement möglich ist, schreibt die Agentur in ihrem Konzept. Oder wie es Anna Ziehl ausdrückt: „Es ist wichtig zu zeigen, wo Menschen überall ihre Zeit einbringen, um Themen voranzutreiben, die ihnen wichtig sind.“

Die NAJU beispielsweise will die jüngere Generation für den Umweltschutz begeistern. Dafür veranstaltet die Organisation unter anderem jedes Jahr fünf Kindercamps in ihrer Naturschutzstation Dachsberg in der Dresdner Heide.

Stadt profitiert vom Engagement

Bis zu 20 Interessierte verbringen dort ein Wochenende, lauschen Experten bei Vorträgen, nehmen an Workshops teil und erforschen den Wald und seine Tiere. „Wir vermitteln den Kindern ein größeres Verständnis für die Lebewesen, beeinflussen ihre weitere Entwicklung auf eine positive Weise“, sagt Ziehl. Frei nach dem Motto der NAJU: „Nur was man kennt, kann man schützen“. Rund acht Mitarbeiter betreuen die Kinder während ihres Aufenthalts – alle im Ehrenamt oder Freiwilligendienst. Einige nehmen sich extra Urlaub dafür.

Während der Camps sind die Kinder viel im Wald unterwegs. Quelle: NAJU Dresden

Zusätzlich zu den Camps kommen einmal im Monat interessierte Aktive zusammen, um an Workshops teilzunehmen, neue Events zu planen oder Demonstrationen zu besprechen. Sogenannte „direkte Naturschutzeinsätze“ finden ebenfalls statt: So pflanzt die NAJU derzeit am Elbufer unweit des Blauen Wunders ein Schwarzpappelwäldchen – die Stadt profitiert also unmittelbar von dem Engagement.

Natürlich hatte die Coronapandemie einen negativen Einfluss auf die Arbeit: „Wir konnten nicht so viel leisten wie die Jahre zuvor“, sagt Anna Ziehl. Trotzdem hätte die Organisation das Beste draus gemacht.

„Arbeit ist und bleibt wichtig“

Ein kleines Logo mit dem Slogan „Hier steckt Ehrenamt drin“ symbolisiert ab sofort die volle Bandbreite der Tätigkeiten, in die die Naturschutzjugend involviert ist. Neben der Naturschutzorganisation fragten rund 100 Weitere das Ehrenamtssiegel an – darunter die Johanniter und Volkssolidarität.

Sie alle können das Siegel auf Plakaten, Flyern, Eintrittskarten, Websites und Social-Media-Kanälen zeigen oder auf Eingangstüren und Vereinsfahrzeugen kleben. Über die Vergabe entscheidet der Siegel-Beirat.

Neue Anfragen nimmt die Freiwilligenagentur jederzeit an. Pünktlich zum Internationalen Tag des Ehrenamtes, dem 5. Dezember, erhalten die Interessierten das Siegel. In der Einführungsphase findet die Ausgabe zusätzlich noch im Frühsommer 2022 statt.

„Unsere Arbeit ist und bleibt wichtig“, sagt Anna Ziehl zum Abschluss. Für Außenstehende dürfte das zukünftig unübersehbar sein.

Informationen: www.dresden.ehrensache.jetzt

Von Felix Franke