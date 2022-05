Dresden

Ein spezieller Helikopter fliegt an vier Tagen im Zeitraum vom 5. bis zum 13 Mai über Dresden und Ostsachsen. Es handelt sich um Kontrollflüge: Ein Beobachter an Bord des Hubschraubers inspiziert die Hochspannungsleitungen, wie der Netzbetreiber SachsenNetze mitteilt.

Im Fokus der Inspektion steht der Zustand von Masten, Leiterseilen, Isolatoren und anderen Anlagen. So lassen sich mögliche Gefahren wie etwa Fremdkörper an den Leitungen, unerlaubte Müllablagerungen im Bereich der Trassen, nicht genehmigte Hochsitze an den Masten oder Bäume, deren Äste zu weit an die elektrischen Anlagen heranreichen, ausmachen. Unbeabsichtigte Energieabflüsse können geortet und anschließend behoben werden.

Die Länge des zu kontrollierenden Hochspannungsnetzes beträgt 767 Kilometer. Bei der Prüfung handelt es sich um eine Routinemaßnahme, die aller drei Jahre erfolgt.

Von lg