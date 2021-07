Dresden

Seit dem 11. Juni haben Geschäfte, Märkte und Kulturstädten wieder geöffnet. Während das Leben auf die Einkaufsmeile Prager Straße zurückgekehrt ist, klebt am Servicezentrum der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) allerdings noch immer der Hinweis: „Alle Servicepunkte sind ab 14. Dezember 2020 bis auf Weiteres geschlossen.“ Gleiches gilt für das Servicehäuschen am Albertplatz.

DVB-Pressesprecherin Anja Ehrhardt nennt auf DNN-Anfrage das ab dem 1. August geltende Bildungsticket als Grund für die geschlossenen Kundenzentren: „Wir stehen vor der Herausforderung, in relativ kurzer Zeit 27 000 potenzielle Kundinnen und Kunden in eine neue Ticketart zu überführen.“ Das betreffe alle Dresdner, die zuvor mit einem ermäßigtem Abo oder einem Schülerfreizeitticket unterwegs waren. Das zusätzliche Personal der geschlossenen Servicestandorte wird gebraucht, um die Umstellung rechtzeitig zum neuen Schuljahr in die Tat umzusetzen, erklärt die Pressesprecherin weiter.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

16 000 Schülerinnen und Schüler seien schon abgearbeitet. Nach der erfolgreichen Umstellung werde es voraussichtlich wieder möglich sein, die beiden DVB-Häuschen zu öffnen.

Wer Fragen zum öffentlichen Nahverkehr hat, muss bis dahin auf den Servicepunkt am Hauptbahnhof zurückgreifen. Bei Fragen zum bestehenden Abonnement, die nicht telefonisch oder auf digitalem Wege zu klären sind, verweisen die Verkehrsbetriebe auf ihr Kundenzentrum am Postplatz.

Von tik