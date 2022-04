Dresden: Dammweg soll für Radfahrer attraktiver werden

Dresden

Die FDP-Fraktion will den Dammweg in der Dresdner Neustadt für Radfahrer attraktiver gestalten. Die Strecke sei eine gute Alternativroute zur Königsbrücker Straße, heißt es in einem entsprechenden Antrag, den die Partei in den Stadtrat einbrachte. Im Fokus des Vorhabens steht allerdings nur das letzte Stück in Richtung Stauffenbergallee.

Die rund hundert Meter sind für Radler mitunter kein Vergnügen. Schotterpiste trifft es wohl am besten. Vor allem bei Regen sei es „nicht schön“, den Weg zu benutzen, sagt FDP-Stadtrat Holger Zastrow.

Mehrere Probleme auf dem Dammweg

Die Liberalen wollen eben diesen Abschnitt asphaltieren lassen. Das könne nicht so viel kosten, so Zastrow. Wie viel genau, soll die Stadtverwaltung prüfen. Gleichzeitig auch, ob sich der Stadtbezirksbeirat Neustadt an den Ausgaben beteiligt. Beleuchtungen sollen dafür sorgen, dass Radfahrer auch im Dunkeln genug sehen. Außerdem müsse der Dammweg für sie besser als alternative Route ersichtlich sein. Die FPD schlägt deshalb Schilder an der Kreuzung Königsbrücker Straße/Stauffenbergallee (stadteinwärts) vor. Problematisch ist jedoch, dass Fahrradfahrer den Dammweg von der Königsbrücker Straße aus nicht direkt erreichen.

Holger Zastrow (l.) und Franz-Josef Fischer laufen den Weg entlang. Quelle: Anja Schneider

Wer in Richtung Neustadt radelt, muss einen Schlenker bis Höhe Rudolf-Leonhard-Straße in Kauf nehmen. Aus diesem Grund will die FDP die Einbahnstraße am Dammweg beidseitig für den Radverkehr zulassen. Das ist jedoch nicht das einzigen Problem, mit dem Radfahrer konfrontiert sind, wenn sie den Dammweg nutzen.

Sobald der Verkehr auf der Königsbrücker Straße stockt, nutzen viele Autofahrer den Dammweg ab Tannenstraße als Schleichweg. Trotz Tempo 30 donnern einige mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Bahnhof Neustadt. Im eingebrachten Antrag ist davon nichts zu lesen. Um das zu unterbinden, müsse die Polizei dort hin und wieder blitzen, sagte FDP-Stadtrat Franz-Josef Fischer.

Den Dammweg für den Radverkehr zu ertüchtigen, ist keine neue Idee. Im Zuge einer Machbarkeitsstudie für den Verlauf von Radschnellwegen in Dresden war der Weg bereits ein potenzieller Kandidat für die Strecke vom Neustädter Bahnhof bis nach Klotzsche.

Seit Ende 2021 läuft eine „vertiefende Untersuchung“, die den weiteren Verlauf des Radschnellweges bis nach Langebrück untersucht, wie Stefan Szuggat, Leiter des Stadtplanungsamtes auf DNN-Anfrage bestätigte. Die Studie soll bis Mitte des Jahres abgeschlossen sein.

Auch eine Fahrradbrücke über die Stauffenbergallee ist vorstellbar, was die Idee der beidseitig nutzbaren Einbahnstraße hinfällig werden lassen dürfte. „Für die Querung der Stauffenbergallee wird eine Brücke auf der Westseite der bestehenden Brücke vorgeschlagen“, teilte Szuggat weiter mit.

Vor dem Hintergrund des möglichen Radschnellweges nach Langebrück bezeichnet der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Dresden den Antrag der FDP als nicht ausreichend. Er erwecke den „Anschein von Symbolpolitik“, sagte Vorstand Nils Larsen.

Von Felix Franke