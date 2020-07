Dresden

Es ist wohl eines der sonderbarsten Gefährte, die in Dresden je auf die Strecke gehen werden. „ Messlore“ nennt Frederic Deutzer den von seinem Unternehmen entwickelten Apparat, der auf dem Betriebshof der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) in Gorbitz an einen für die Fahrleitungsinspektion umgebauten Tatratriebwagen gekoppelt ist. In zwei Nächten wird das seltsame Gespann in der Landeshauptstadt unterwegs sein. Und damit den Weg für die neuen, breiteren Stadtbahnwagen ebnen.

Bisher gibt es nur eine Linie, auf der die neuen Straßenbahnen fahren können: die Linie 2. Dort liegen die Gleise bis auf eine Engstelle am Hebbelplatz weit genug auseinander, so dass die 2,65 Meter breiten Wagen – 35 Zentimeter breiter als die bisher in Dresden eingesetzten Fahrzeuge – auch aneinander vorbeifahren können. So steht das zumindest in den Plänen von DVB-Chefbauplaner Andreas Neukirch.

Schwierigere Eingriffe an Haltestellen erwartet

Mit der Messlore der Firma Deutzer Technische Kohle GmbH erfolgt nun der Realitätstest. Sie ist mit derart vielen Sensoren ausgestattet, dass sie bei der Durchfahrt ein 3D-Abbild der Umgebung aufnimmt. Das geschehe in Form einer Punktwolke, wie Federic Deutzer den Ar­beitsgang beschreibt. Und in diese Punktwolke wird das Profil der neuen Stadtbahnwagen gelegt. „Dadurch können wir sehen, wo es an der Strecke möglicherweise Kollisionen geben kann“, sagt Andreas Neukirch. „Dieses Wissen brauchen wir jetzt, denn dann können wir noch reagieren.“

Messtruppführer Rainer Peters beobachtet die Messung während der Fahrt im umgebauten Tatratriebwagen. Quelle: Dietrich Flechtner

Denn der erste neue Stadtbahnwagen wird nach derzeitiger Planung im August 2021 in Dresden in den Testbetrieb gehen, wie Holger Seifert sagt, der Chef der Schienenfahrzeugssparte bei den DVB ist. Dann müssen alle Hindernisse an der Strecke aus dem Weg geräumt werden, egal ob das Geländer, Verkehrsschilder, Masten oder Sträucher sind. Schwierigere Eingriffe erwartet Andreas Neukirch an den Haltestellen, wo genau abgemessen wird, ob das Spaltmaß von fünf Zentimeter Breite zwischen Bahn und Bord eingehalten wird. „Es kann sein, dass wir dann noch an einigen Haltestellen die Borde verrücken müssen“, sagt der DVB-Chefplaner.

Maximale Geschwindigkeit: 15 Stundenkilometer

Wahrscheinlich gegen 21.30 Uhr geht die Messlore in der Nacht zu Mittwoch das erste Mal auf die Strecke. In der folgenden Nacht dann noch mal. Die Einsatzzeit wurde mit Bedacht gewählt, denn das Messgespann darf maximal 15 Stundenkilometer fahren, um genaue Daten zu liefern. „An Weichen und in Kurven ist es sogar noch langsamer unterwegs“, sagt Andreas Neukirch. Tagsüber ist da eine Messung kaum möglich, weil die regulären Bahnen im zu dichten Takt unterwegs sind. Nachts geht es auf den Gleisen ruhiger zu. Für den Einsatz in der Dunkelheit ist die Lore auch mit einer Nachtsichtkamera ausgerüstet. Hin­zu kommen GPS-Sensoren und eine Apparatur, die die genaue Gleislage misst. „Diese kann ja um etwa einen Zentimeter variieren“, erläutert Frederic Deutzer.

Zunächst werden nur die Streckenführung der Linie 2 und ihre Umleitungsstrecken vermessen. Auf der Linie 3 – der nächsten Linie, auf der die breiten Stadtbahnwagen verkehren sollen – sind ähnliche Messarbeiten geplant, sobald die Großenhainer Straße komplett saniert und für den Einsatz der neuen Bimmel vorbereitet ist.

Von Uwe Hofmann