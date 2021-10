Dresden

Wer künftig als Bus- oder Bahnfahrer im Nahverkehr etwas bewegen will, sollte sich den Sonnabend vormerken: Gemeinsam laden die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) und die Tochter Dresdner Verkehrsservice (DVS) zwischen 10 und 16 Uhr aufs Gelände des Busbetriebshofs Gruna, Tiergartenstraße 96, zu ei­nem Ausbildungstag ein. Mitarbeiter informieren Berufsanfänger und Quereinsteiger über Ausbildungs- und Jobmöglichkeiten.

Wer noch unentschlossen ist, kann beim Interessenscheck herausfinden, welcher Beruf passt. Wer Busfahrer oder Bahnfahrer werden möchte, kann unter Anleitung eines Fahrlehrers mit dem Bus eine Runde über den Betriebshof drehen oder den Fahrsimulator für die Tram ausprobieren. Technikbegeisterte dürfen Leitungen löten und verdrahten oder Räder wechseln. Azubis berichten zudem aus ih­rem Arbeitsalltag.

Hintergrund der Veranstaltung sind die 41 Ausbildungsstellen der DVB fürs kommende Jahr. Neben der Fachkraft im Fahrbetrieb bietet das Unternehmen Lehrstellen für angehende Mechatroniker, Kfz-Mechatroniker, Industriemechaniker und Kaufleute an. Zudem haben die DVB vier Studienplätze zu besetzen – zwei Bachelor für Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsinformatik an der Berufsakademie Dresden und zwei für Infrastrukturmanagement an der Hochschule für Technik und Wirtschaft. Neben Azubis suchen die DVB auch Planungsingenieure, Mechatroniker und El­ektromonteure. Für die Teilnahme – es gilt die 3G-Regel – ist eine Anmeldung übers Internet nötig.

Internet dvb.de/ausbildungstag

Von DNN