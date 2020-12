Dresden

Busse und Straßenbahnen der Dresdner Verkehrsbetriebe fahren ab Mittwoch nach Ferienfahrplan. Grund für das reduzierte Angebot seien die weitgehenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens, die im Freistaat Sachsen ab Montag gelten werden, teilen die DVB mit. Eigentlich sollte der Ferienfahrplan mit weniger dichten Fahrtakten erst am 21. Dezember mit Beginn der Schulferien einsetzen.

Viertelstundentakt wird die Regel

Mit Schließung der Schulen und vieler Geschäfte sowie der Aufforderung an die Bevölkerung, auf alle nicht notwendigen Wege zu verzichten, erwarten die DVB ab Wochenbeginn einen starken Rückgang der Fahrgastzahlen. Aus diesem Grund bleiben ab Montag alle DVB-Kundenzentren geschlossen, die Verstärkungsfahrten zur Schülerbeförderung entfallen. Ab Mittwoch fahren die Straßenbahnen tagsüber im 15-Minuten-Takt. Die Linien 3, 4, 7, 9 und 11 kommen ab 9 Uhr aber weiterhin alle zehn Minuten. Die Buslinien verkehren größtenteils alle 15 beziehungsweise 30 Minuten, die Linien 61, 62 und der Ersatzverkehr für die Linie 11 bleiben beim Zehn-Minuten-Takt. Die Fähren und die Schwebebahn verkehren nach Winterfahrplan.

Auch nachts sind Bus und Bahn unterwegs

Die DVB meinen, mit dieser Regelung das richtige Maß gefunden zu haben. Denn das Angebot werde nicht so stark reduziert, wie es dem erwarteten Rückgang der Fahrgastzahlen entsprechen würde, teilen die Verkehrsbetriebe mit. Der Ferienfahrplan bringe ein „mehr als ausreichendes Platzangebot“ mit sich. Auch in den Nachtstunden bleibe die ÖPNV-Grundversorgung trotz Ausgangssperre stets gewährleistet, wobei die Verkehrsbetriebe vor allem die Beschäftigten in der medizinischen Versorgung und Pflege sowie des Einzelhandels im Blick haben.

Heiligabend wird das Angebot stark zurückgefahren

Wie in den Vorjahren werden am Heiligabend nur wenige Fahrgäste mit den DVB-Fahrzeugen unterwegs sein. Bis gegen 15.30 Uhr fahren die Wagen nach Sonnabendfahrplan, danach wird ein 30-Minuten-Grundtakt angeboten. An den Weihnachtsfeiertagen gilt der Feiertagsfahrplan.

Information im Internet unter www.dvb.de und telefonisch unter 0351/ 857 10 11. Unter dieser Nummer ist auch ein begrenzter Service möglich, etwa rund um das Abonnement.

