Bus, Bahn, Bike – die Dresdner Verkehrsbetriebe mausern sich immer mehr zum universellen Mobilitätsanbieter. Denn seit Montag bieten die DVB gemeinsam mit Nextbike 1000 Leihräder in Dresden an. Mobibike heißt das Angebot, das eine bisherige Kooperation des 2006 in Dresden gestarteten Platzhirschen Nextbike ablöst. Die neuen Räder in Stadtfarben sollen sich dabei in das Mobipunktsystem integrieren, das Dresden gemeinsam mit den Stadttöchtern DVB und Drewag aufbaut. Und das ist nicht die einzige Neuerung.

DVB-Abo-Kunden fahren eine halbe Stunde kostenlos

Am meisten Grund für Freude gibt es für Abokunden der DVB. Sie fahren künftig eine halbe Stunde kostenlos mit den Leihrädern – das Auflegen der Abokarte auf eine Sensorfläche an den Rädern genügt. Für DVB-Vorstand Andreas Hemmersbach verbindet sich damit eine strategische Entscheidung: Das Abo soll attraktiver werden. In der DVB-Fahrkarte seien bisher schon neben Bus und Bahn auch die Fähren und Ermäßigungen auf den Bergbahnen integriert gewesen – jetzt komme noch die um 400 Räder verstärkte Fahrradflotte dazu. „Wir sind für Abokunden schon jetzt attraktiv – das zeigt die geringe Zahl an Kündigungen trotz Corona“, bekräftigt er. Der Einstieg ins Fahrradverleihgeschäft soll die Bindung dieser Kunden erhöhen – und ein neues Geschäftsfeld eröffnen.

Die Stadt will mit den Leihrädern vor allem das im Entstehen begriffene Mobipunktnetz stärken. „Das bündelt Angebote, die Menschen den Verzicht auf das eigene Auto erleichtern“, wie Verkehrsbürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne) sagt. Meist kommen dort wie am vor knapp zwei Jahren als ersten Mobipunkt in Dresden eröffneten Pirnaischen Platz eine größere DVB-Haltestelle, Carsharing, Stromtankstellen und jetzt eben Leihräder zusammen. 18 solcher Orte gibt es bisher in Dresden, mehr als 70 sollen es einmal werden. Mit der Anbindung an die Mobipunkte wolle man auch für mehr Ordnung sorgen, sagt Julia Keller, die das Projekt bei den DVB leitet: Die Fahrräder sollen dort abgestellt werden, wo es ordentliche Anlagen für sie gibt und nicht mitten auf dem Fußweg.

Nextbike erreiche mit dem Neustart mit den Verkehrsbetrieben „ein neues Level“, wie Geschäftsführer Leonhard von Harrach sagt. In Dresden ist das Leihradunternehmen seit 14 Jahren aktiv, hat in dieser Zeit mehr als eine Million Fahrten registriert. Jetzt verknüpfe man sich stärker mit dem ÖPNV. Gleichzeitig wurde die Flotte komplett überarbeitet. Die neuen Räder kommen mit Sieben-Gang-Schaltung, tiefem Einstieg, einem 26-Zoll-Rahmen, Rollenbändern und einem durch Gummibänder gesichertem Korb.

Leihradflotte soll auf das Doppelte anwachsen

Mit 1000 Rädern, die sich derzeit vor allem auf Innenstadt und studentisch geprägte Gegenden verteilen, soll es das noch nicht gewesen sein. In zwei Stufen könne die Anzahl der verfügbaren Räder auf 2000 erhöht werden. Auch soll das Gebiet, in dem die Räder abgestellt werden dürfen, vor allem nach Norden und in Richtung Striesen wachsen. „Wir werden die Nutzung sehr genau beobachten und danach jeden weiteren Schritt entscheiden“, sagt Projektleiterin Julia Keller.

Etwas schwieriger wird es, was den Ausbau der Flotte angeht. So sind später einmal Elektroräder und Lastenräder angedacht. Fürs erste müsste aber auch eine Ladeinfrastruktur aufgebaut und ein entsprechendes Sicherungssystem erdacht werden. Es bieten sich dafür die Mobipunkte an, wo es meist schon Stromtankstellen für Autos gibt. Für Lastenräder denke man über Kooperationen etwa mit Supermärkten nach, sagt Julia Keller. Erste Gespräche habe es gegeben, aber bis die DVB auch Transporträder verleihen, dauere es sicher noch eine ganze Weile. „Jetzt sind wir erst einmal froh über die 1000 neuen Leihräder“, sagt Julia Keller.

So funktioniert es Für Jedermann: Die Ausleihe funktioniert über das Smartphone. Die DVB bieten gemeinsam mit Moovel dafür die frisch aufgelegte Mobi-App an, die allerdings eher einen Überblick über das gesamte Mobilitätsangebot an den Mobipunkten und dessen Verknüpfungen bietet. Für die reine Fahrradleihe bietet die Nextbike-App derzeit mehr. Sie zeigt die derzeit 18 Mobipunkte an, an denen seit Montagmorgen die meisten der 1000 Fahrräder abgestellt wurden. Wer sein Leihfahrrad an einer dieser Stationen wieder abgibt, bekommt dafür zehn Minuten Nutzungszeit gut geschrieben. Fahrräder, die anderswo im Stadtgebiet stehen, werden ebenso angezeigt. In der App registrieren, Zahlungsinformationen hinterlegen und einen auf dem hinteren Schutzblech der Räder aufgebrachten QR-Code auslesen – los geht die Fahrt. Auf der Karte in der App ist auch das Nutzungsgebiet zu erkennen, das derzeit die Innenstadt plus studentisch geprägte Wohngegenden wie die Neustadt und Löbtau umfasst. Fahrten nach Klotzsche oder Loschwitz sind möglich, das Abstellen der Räder kostet dort aber 20 Euro. Dieser Aufpreis finanziert das Abholen der Räder durch Nextbike-Mitarbeiter. Ansonsten gibt es blau markierte Routen, meist Hauptstraßen, in denen das Abstellen der Räder kostenlos ist. Sie werden Rückgabestraßen genannt. Der Rest des Nutzungsgebiets heißt Flexzone. Dort kostet das Abstellen der Räder einen Euro Aufpreis. Für die Fahrt fallen ein Euro für die Viertelstunde Nutzungszeit an. Für DVB-Abo-Kunden: Sie fahren die erste halbe Stunde kostenlos, wenn sie das Rad mit ihrer Abokarte aktivieren. Danach gelten für sie die gleichen Modalitäten wie für Jedermann-Fahrer. Sie können auch, wenn sie bei Nextbike registriert sind und ihr Fahrrad an einem Mobipunkt abgeben, wie alle anderen zehn Nutzungsminuten gut geschrieben bekommen. Diese lassen sich später für längere Fahrten nutzen oder für einen Besuch in einer anderen Stadt mit Nextbike-Angebot. Für Studenten: Sie müssen sich nicht groß umstellen. Studenten fahren die erste Stunde kostenlos. Ansonsten gelten für sie die gleichen Modalitäten wie für alle anderen, was das Abstellen der Räder und eine darüber hinaus gehende Nutzungszeit angeht.

