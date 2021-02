Dresden

Die Dresdner Verkehrsbetriebe können 73 neue Busse anschaffen. Verkehrsminister Martin Dulig (SPD) hat den DVB-Vorständen am Montag einen Fördermittelbescheid über rund 8,7 Millionen Euro übergeben, die aus Mitteln es Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) stammen. Das entspricht etwa einem Drittel der Anschaffungskosten, den Rest zahlen die DVB. „Mit der Förderung unterstützen wir die DVB bei der Modernisierung Ihres Fuhrparks, fördern die Mobilität unserer Bürgerinnen und Bürger und leisten einen wichtigen Beitrag zur Klima- und Verkehrswende im Freistaat“, sagte Martin Dulig.

Die neuen Busse sollen zum einen alte Fahrzeuge ablösen, von denen einige auf mehr als eine Million Kilometer Laufleistung kommen. Von den neuen Bussen verspricht sich DVB-Vorstand Andreas Hemmersbach einen deutlich geringeren Reparaturaufwand. Da die neuen Dieselbusse mit der Euro-6-Norm dem höchsten Umweltstandard entsprechen, erhoffen sich die DVB auch eine Kohlendioxid-Ersparnis von bis zu 1186 Tonnen im Jahr. Zudem stoße ein Bus nicht mehr Stickoxide aus als ein einziges Auto mit Dieselmotor, betont Andreas Hemmersbach.

Die Flotte wird vor allem für nachfragestarke Buslinien erweitert

Neben der Modernisierung der Busflotte geht es auch um deren Erweiterung. Beispielsweise werden für die neue Buslinie 68, die ab September im Zehn-Minuten-Takt von Leubnitz bis Cossebaude verkehrt, zusätzliche Wagen benötigt“, sagt DVB-Vorstand Lars Seiffert. Insgesamt sollen acht Standard-Linienbusse mit zwölf Meter Fahrzeuglänge, 49 Gelenkomnibusse mit 18 Meter und 16 lange Gelenkomnibusse mit 21 Meter Länge gekauft werden. Sie verfügen über einen Dieselantrieb und sind barrierefrei gestaltet. Mit der Neubeschaffung der Busse mit der Abgasnorm Euro 6 gehe neben der Reduzierung der Schadstoffemission auch eine deutliche Senkung des Kraftstoffverbrauchs und damit eine Reduzierung der Betriebskosten einher, heißt es.

Die zusätzlichen Gelenkwagen sind neben dem Ersatz von Altfahrzeugen im DVB-Fuhrpark und dem Einsatz auf der neuen Linie 68 auch für die geplante Verlängerung der Buslinie 65 vom Schillerplatz über Augsburger Straße und Waldschlößchenbrücke bis nach Pieschen vorgesehen. Die 16 überlangen Gelenkbusse haben gegenüber dem Standard-Gelenkbus noch einmal eine erweiterte Kapazität. Ähnlich wie auf der nachfragestarken Linie 62 sollen die neuen 21-Meter-Wagen vorwiegend auf der Buslinie 64 zum Einsatz kommen, die ebenfalls hohe Fahrgastzahlen aufweist.

Ausschreibung läuft schon seit 2020, ein Hersteller ist jedoch noch nicht gefunden

Noch dauert es allerdings, bis die ersten neuen Busse in Dresden ankommen. Die Vorbereitung zur Ausschreibung der neuen Busse begann zwar schon im Juli 2020. Welcher Hersteller am Ende den Zuschlag bekommen wird, ist jedoch noch nicht entschieden. Die Fördermittel werden laut Verkehrsministerium in drei Tranchen in diesem, dem nächsten und dem Jahr 2023 ausgezahlt.

Die DVB-Busflotte umfasst derzeit 141 Fahrzeuge, darunter 17 Hybridbusse und einen Elektrobus. Sechs Fahrzeuge haben bisher eine Leistung von mehr als einer Million Kilometer erbracht. Die jährliche Laufleistung der Busse unterliegt größeren Schwankungen als die der Straßenbahnen, beispielsweise wegen des Einsatzes im Ersatzverkehr. Der Spitzenreiter 2020 liegt bei 95 000 Kilometern.

Von Uwe Hofmann