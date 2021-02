Dresden

Die Dresdner Verkehrsbetriebe tanzen. In einem Internetvideo, das als besonderer Dank an treue Kunden in den derzeit schwierigen Zeiten gedacht ist, beteiligt sich die DVB-Belegschaft an der sogenannten Jerusalema-Dance-Challenge. Dabei handelt es sich um ein Internetphänomen, bei dem Menschen weltweit zu eingängigen Rhythmen die gleichen Tanzschritte machen – vergleichbar dem Welthit „Macarena“ von Los del Rio aus den 1990er Jahren, für den Animateure in Urlaubsparadiesen noch heute dankbar sind.

Nun bringt also „Jerusalema“ von Master KG aus Südafrika die Verkehrsbetriebe in Bewegung. Zu sehen sind Bus- und Bahnfahrer, Verwaltungsmitarbeiter, Kundenbetreuer und Werkstattmitarbeiter auf Betriebshöfen, im Homeoffice, am Mobipunkt Wasaplatz, auf der Schloßfähre, im Callcenter und auf dem Turm der Schwebebahn bei den immer gleichen Tanzbewegungen: Ein Fuß nach vorn, viermal auf den Boden tippen, auf das andere Beine wechseln und wieder viermal auf den Boden.

Das sieht mal nach tapsigem Tanzbär aus, mal nach talentierter Diskofee – je nachdem, wer da zum Rhythmus die Hüften kreisen lässt und wie viel Zeit sich die Mitglieder des DVB-Ensembles für ihre jeweiligen Vorbereitungen genommen haben. „Wir waren total überwältigt von der riesigen Resonanz auf unseren Aufruf und danken allen Beteiligten für die tolle Unterstützung“, sagt Mitorganisatorin Dominique Dobler vom DVB-Marketing. „Insgesamt waren über 70 Kolleginnen und Kollegen aus verschiedenen Bereichen der DVB dabei.“

Der etwas mehr als fünfminütige Clip kann im DVB-Kanal auf der Videoplattform Youtube unter der Adresse www.youtube.com/user/yourdvb betrachtet werden.

