Dresden

Neue Zeiten bei den Dresdner Verkehrsbetrieben: Seit 2016 türmten sich bei den DVB die Fahrgastrekorde auf zuletzt mehr als 164 Millionen Fahrgäste auf, im Coronajahr 2020 steht ein dickes Minus in dieser Bilanz. Auf 120 bis 130 Millionen Fahrgäste schätzt Vorstand Andreas Hemmersbach das Jahresaufkommen – etwa 25 bis 30 Prozent weniger als im Vorjahr. Er macht wenig Hoffnung auf eine schnelle Erholung: „Es wird eine ganze Weile dauern, bis wir wieder auf unseren Wachstumskurs zurückkehren“, sagt er. 2021, das werde allenfalls ein Konsolidierungsjahr.

Die Finanzen: Wer bezahlt die Verlust?

Wobei von Konsolidierung derzeit keine Rede sein kann. Weil keiner sagen kann, wie lange der Lockdown auch 2021 für leere Busse und Bahnen sorgt, sind die finanziellen Risiken laut DVB groß. Was damit gemeint ist, wird beim Blick zurück deutlich. Die Verkehrsbetriebe kalkulierten 2019 mit einem Minus von 47,8 Millionen Euro, das wie üblich durch die Gewinne der Stadtwerke ausgeglichen werden sollte. Dann erfasste die Coronapandemie auch Dresden und sorgte mit dem ersten Lockdown ab April für ungekannte Einbrüche bei den Fahrgastzahlen. Diese gingen bis Ostern auf 70 Prozent des üblichen zurück, erholten sich mit den ersten Lockerungen etwas, um dann im Dezember wieder einzubrechen. „Dabei ist das der Monat, in dem wir sonst die meisten Fahrgäste in unseren Fahrzeugen begrüßen“, sagt Andreas Hemmersbach.

Die Fahrgastzahlenentwicklung startete 2020 (gelb) hoffnungsvoll, blieb dann aber dauerhaft und deutlich unter der Kurve für 2019 (grau). Quelle: DVBAG

Fast 16 Millionen Euro weniger als geplant haben die DVB aus Fahrkartenverkäufen eingenommen. Dieser Wert wird etwas aufgefangen durch zwei Millionen an Einsparungen – vor allem durch wegfallende Fahrten im gelockerten Fahrtakt. Dass es Ende des Jahres nach lauten Protesten doch noch aus dem Wirtschaftsministerium das ersehnte Signal gab, dass auch in Sachsen die Verluste der Nahverkehrsunternehmen komplett aufgefangen werden, tröstet darüber nicht hinweg. Denn zum einen werden die 2,7 Millionen Euro Ausgaben für zusätzliche Hygiene – etwa die Reinigung der Fahrzeuge an den Endpunkten oder die Desinfektion der Fahrkartenautomaten – nicht mit übernommen. Zum anderen gilt die Regelung nur für 2020. „Für dieses Jahr gibt es für uns noch kein Rettungsprogramm“, sagt der DVB-Vorstand. Insgesamt steht ein Minus von etwa 50,6 Millionen Euro.

DVB mit 100 Prozent Ökostrom Seit 1. Januar 2021 beziehen die Dresdner Verkehrsbetriebe nur noch Ökostrom – für Straßenbahnen, Gebäude, Werkstätten, Haltestellen und alle Anlagen. Straßenbahnfahrgäste fahren damit nahezu klimaneutral, sieht man von Bau und Instandhaltung der Fahrzeuge und Infrastruktur ab. Den sauberen Strom liefern die Stadtwerke Drewag. Der „Dresdner Strom Natur“ wird überwiegend in Wasserkraftanlagen in Europa produziert. Mit einem Jahresverbrauch von 55,3 Gigawattstunden gehören die DVB zu den größten Stromverbrauchern in Dresden, wobei die meiste Energie für den Bahnstrom benötigt wird. Die Kosten dafür belaufen sich auf gut sechs Millionen Euro pro Jahr. Durch die Umstellung auf Ökostrom steigen sie um etwa 40 000 Euro.

2021 kalkulieren die Verkehrsbetriebe mit einem Minus von 65 Millionen Euro. Darin seien zwar fehlende Einnahmen durch Corona eingeplant, sagt Andreas Hemmersbach. „Aber nicht in dieser Form, in der das Jahr jetzt beginnt.“ Heißt: Es könnte deutlich happiger werden. Die Frage, wer das Minus trägt, bleibt unbeantwortet, auch wenn Sozialministerin Petra Köpping ( SPD) zuletzt Gesprächsbereitschaft signalisierte.

Die Kunden: Hohe Abo-Quote ist Segen für die DVB

Etwa 80 Prozent der DVB-Kunden besitzen eine Abo-Monatskarte oder etwas Vergleichbares. Die hohe Quote an langfristig gebundenen Kunden sind für die DVB in diesen Zeiten ein Segen. Daher ist es ein besonders Zeichen, dass ihre Zahl von etwa 126 000 auf 130 000 leicht angestiegen ist. Auch die Zahl der darin enthaltenen Jobticket-Nutzer ist von 19 500 auf 20 000 gestiegen. Andreas Hemmersbach sieht jedoch auch auf diesem Feld Risiken. So stehen bald Verhandlungen mit den Studentenwerk Dresden an. Ob es bei den bisherigen Vereinbarungen zum Semesterticket bleibt, sei angesichts der veränderten Studienbedingungen mit viel Online-Vorlesungen keine ausgemachte Sache, meint der DVB-Vorstand.

Die Mitarbeiter: DVB setzen mehr auf Ausbildung

Eigentlich sollten im vergangenen Jahr 80 neue Straßenbahnfahrer ihren Dienst beginnen. 40 sind es geworden. „Sie hatten schon einen Vertrag bei uns“, sagt DVB-Vorstand Lars Seiffert. „Den wollten wir erfüllen.“ In Sachen Neuanstellungen tritt man sonst eher auf die Bremse. „Wir haben Mitarbeiter in Kurzarbeit, da sehen wir von Neuanstellungen ab“, sagt Lars Seiffert. Auch die Anheuerung von 19 Belgrader Busfahrern hat sich als schwieriger herausgestellt, als gedacht. Die Unterlagen von sieben hingen noch in der Botschaft fest, sagt der DVB-Vorstand. Deshalb konnten sie ihren Dienst noch nicht antreten. „Dieser Weg der Mitarbeitergewinnung wird bei uns künftig keinen Vorzug haben – wir konzentrieren uns mehr auf die Ausbildung“, sagt Lars Seiffert. Im August 2021 sollen 36 neue Lehrlinge eingestellt werden. Zur Zeit erlernen 97 junge Leute einen Beruf bei den DVB.

Der Ärger: Verzichtappelle sind laut DVB unangebracht

Aufrufe, den Nahverkehr zu meiden, kann Lars Seiffert nicht verstehen. „Wir haben genügend Platz in den Fahrzeugen“, sagt er. Deshalb habe man die Fahrleistung auch nur um 20 Prozent reduziert, obwohl die Fahrgastzahlen derzeit nur etwa die Hälfte des Gewohnten betragen. „Diesen Viertelstundentakt werden wir jetzt auch bis auf Weiteres beibehalten“, sagt der DVB-Vorstand. Man unternehme viel, um den Nahverkehr sicher zu machen, desinfiziere zum Beispiel regelmäßig Haltegriffe und Fahrkartenautomaten. „In Bussen ist die erste Tür seit Beginn der Pandemie gesperrt – das schützt Fahrgäste und Fahrer“, sagt er. Die DVB verzichten dadurch auf Einnahmen aus Ticketverkäufen durch Busfahrer, „aber das ist uns Sicherheit wert“.

Die Projekte: Warten auf die Großenhainer Straße

Seit Jahren warten die Dresdner Verkehrsbetriebe darauf, etwas Größeres im Streckennetz bewegen zu können – in der Preisklasse Königsbrücker Straße oder Nossener Brücke. Die eigentlich für Jahresbeginn geplante Sanierung der Großenhainer Straße bis 2024 ist so ein Projekt, verzögert sich aber. Es habe bei der Vergabe eine Klage gegeben, die noch vor dem Vergabegericht geklärt werden müsse, sagt Vorstand Andreas Hemmersbach. Weil das Gericht nicht vor Ende des Monats tagt, sei frühestens im März mit einem Baubeginn zu rechnen. „Das wirft natürlich unsere Pläne durcheinander“, sagt er. Gebaut wird in jedem Fall – die DVB müssen den Betriebshof Trachenberge endlich für die neuen und breiteren Stadtbahnwagen erreichbar machen. Noch liegen die Gleise auf der Großenhainer Straße zu eng. Zuerst gebaut wird im Abschnitt zwischen Conrad- und Liststraße.

Das ist die DVB-Flotte Schienenfahrzeuge: 166 Stadtbahnwagen, dazu 16 Tatra-Triebwagen, zwei weniger als noch 2019. Der Stadtbahnwagen 2512 ist seit 1996 im Einsatz und hat als Spitzenreiter bereits 1,93 Millionen Kilometer zurückgelegt. Die durchschnittliche jährliche Laufleistung der Stadtbahnen liegt bei mehr als 80 000 Kilometern pro Fahrzeug. Busflotte: 141 Fahrzeuge, darunter 17 Hybridbusse und ein Elektrobus. Sechs Fahrzeuge haben eine Leistung von mehr als einer Million Kilometern erbracht. Die jährliche Laufleistung der Busse unterliegt größeren Schwankungen als die der Stadtbahnen, beispielsweise wegen des Einsatzes im Ersatzverkehr. Der Spitzenreiter liegt bei 95 000 Kilometern im Jahr.

Die erste neue Straßenbahn soll im Herbst in Dresden eintreffen. Im Dezember soll sie nach ersten Probefahrten auch Fahrgäste befördern. Mit den neuen Fahrzeugen hat auch der Ausbau auf der Steinbacher Straße zu tun, der Ende Januar beginnt. Dort verschwindet bis zum Sommer das letzte Nadelöhr, so dass die neuen Bahnen auf der Linie 2 ohne Einschränkungen fahren können. Bis Ende 2023 werden alle 30 neuen Wagen in Dresden erwartet.

Zwei weitere Baustellen haben die Verkehrsbetriebe noch geplant. Im Sommer beginnt der Austausch des Gleisdreiecks Neustädter Markt. Dort werden auch die Haltestellen barrierefrei ausgebaut. Im Herbst ist dann die Beseitigung der Schäden des Junihochwassers 2013 auf der Berthold-Haupt-Straße geplant, die unter anderem eine moderne Gleisanlage und durchgängig barrierefreie Haltestellen erhält.

Von Uwe Hofmann