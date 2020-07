Dresden

Ab Montag, 3.30 Uhr fahren die Straßenbahnlinien 1 und 12 wieder nach Leutewitz. Bis zur Fertigstellung der neuen Bahnsteige in voraussichtlich drei Wochen müssen die Fahrgäste jedoch noch auf der Warthaer Straße ein- und aussteigen, informieren die Dresdner Verkehrsbetriebe.

Immerhin: Die neuen Gleisanlagen am Endpunkt Leutewitz sind bereits fertig und können von den Straßenbahnlinien 1 und 12 befahren werden. Beide Linien kehren damit auf ihre ursprüngliche Strecke zurück. Der Ersatzverkehr entfällt. Gleichzeitig kann die „12“ an der Ludwig-Hartmann-Straße in Striesen wie gewohnt in Kombination mit der Linie 10 verkehren.

Arbeiten an den Bahnsteigen dauern an

Der Neubau des Endpunktes in Leutewitz ist weit fortgeschritten. Sämtliche Gleise, Weichen, Fahrleitungsanlagen und auch das Gebäude, in dem die Stromversorgung und ein kleiner Pausenraum für die Fahrer untergebracht sind, sind ab Montag benutzbar. Dagegen dauern die Arbeiten an den Bahnsteigen noch rund drei Wochen. Das betrifft die Ausstiegshaltestelle an der Schleifeneinfahrt ebenso wie die beiden Aufstellbahnsteige für die „1“ und „12“. Grund sind Verzögerungen im Bauablauf aufgrund der Coronapandemie.

Vorerst halten die Straßenbahnen in beiden Richtungen noch auf der Warthaer Straße zwischen Wilhelm-Raabe-Straße und „Auf der Scheibe“. Dort können Fahrgäste an einer provisorischen Haltestelle ein- und aussteigen. Nach Vollendung der barrierefreien Bahnsteige am Endpunkt Leutewitz wird das Provisorium auf der Warthaer Straße beseitigt. Dafür ist keine weitere Sperrung nötig. Für den Autoverkehr bleibt es noch bei den bisherigen Umleitungen.

