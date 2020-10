Dresden

Die Herbstferien nutzen die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) traditionell für Baumaßnahmen an den Gleisen. Auch dieses Jahr kommt es dadurch in den kommenden beiden Wochen zu Änderungen im Fahrplan und zu Umleitungen. Die DNN erklären, auf was sich die Fahrgäste einstellen müssen.

Neue Unterstände am Bahnhof Strehlen werden aufgebaut

An der Haltestelle S-Bahnhof Strehlen gehen die Arbeiten für die neuen Unterstände in die heiße Phase. Ab Montag setzen die Monteure die Stützen für die speziell angefertigten Bahnsteigdächer per Kran vom Gleisbett aus in die Fundamente. Dafür müssen die Straßenbahnlinien 9 und 13 bis Freitag, 4 Uhr, zwischen Lennéplatz und Prohlis durch Busse ersetzt werden.

Die Buslinien 61, 63, 75 und 85 werden über die Julius-Otto-Straße umgeleitet. Die Haltestelle Querallee kann dabei in beiden Richtungen nicht bedient werden, die Haltestelle Zoo wird auf die Wiener Straße verlegt. Inklusive der neuen Haltestellenausrüstung mit Bänken, Papierkörben und Vitrinen kostet der Bau 450.000 Euro.

Gleise auf Tornaer Straße in Reick werden erneuert

Mit dem Haltestellenbau am Haltepunkt Strehlen abgestimmt werden die Gleise auf der Reicker Straße erneuert. Dafür verkehren die Straßenbahnlinien 9 und 13 von Donnerstag, 4 Uhr, bis zum 31. Oktober, 3.30 Uhr, aus der Stadt kommend nur bis zur Hugo-Bürkner-Straße. Vom Wasaplatz aus besteht Ersatzverkehr bis nach Prohlis.

Die Gleisar­beiten kosten insgesamt etwas mehr als 200.000 Euro und sind in drei Abschnitte unterteilt: In Höhe der Dorotheenstraße, an der Flutgrabenbrücke und an der Tornaer Straße wird der Verkehr an den Baustellen vorbeigeleitet, zum Teil müssen sich Autofahrer auf Wartezeiten an Ampeln einstellen. Auf der gesperrten Tornaer Straße müssen Au­tofahrer in landwärtiger Richtung mit einer Umleitung rechnen.

Bauarbeiten in Cotta bremsen Linienbusse aus

Ab diesen Montag muss die Grillparzerstraße in Cotta gesperrt werden, weil dort das Straßen- und Tiefbauamt die Straße so umbauen lässt, dass sie für Schulkinder sicherer wird. Bis 31. Oktober, 4.30 Uhr, müssen die Buslinien 70 und 80 eine großräumige Umleitung fahren. In Richtung Klotzsche geht es jeweils über die Gottfried-Keller-Straße und die Cossebauder Straße, in Richtung Gompitz und Omsewitz ab Altcotta über die Cossebauder und die Pennricher Straße. Dabei werden auf den Umleitungsstrecken alle Haltestellen bedient. In westlicher Richtung können die Haltestellen Grillparzer- und Ockerwitzer Straße nicht angefahren werden, in Richtung Klotzsche werden sie verlegt.

Ampel wegen Gleisbau auf der Bautzner Landstraße

Auf der Bautzner Landstraße stehen nach einem ersten Abschnitt im Sommer die nächsten Gleisarbeiten an. Sie dauern bis 31. Oktober und nutzen die seit Sommer laufenden Arbeiten an der Haltestelle Wilhelminenstraße, wegen denen ohnehin keine Straßenbahnen zwischen Waldschlößchen und Bühlau fahren.

Nach dem ersten Abschnitt, der in den Sommerferien vollendet wurde, umfasst der zweite Bauabschnitt nun die etwa 200 Meter zwischen dem Weißen Adler und dem Mönchsholz. Für 300.000 Euro werden dort beide Gleise ausgewechselt. Eine Ampel regelt den Verkehr in dieser Zeit auf der Wanderbaustelle. In den Winterferien im Februar 2021 folgt der nächste Abschnitt.

Von Sabrina Lösch und Uwe Hofmann