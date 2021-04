Dresden: DVB leiten Straßenbahnlinien 3, 7 und 8 am Carolaplatz um

Dresden

Die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) leiten die Straßenbahnen der Linie 3, 7 und 8 von Freitag (17 Uhr) bis Montag (3.15 Uhr) zwischen Carolaplatz und Bahnhof Neustadt um. Bauarbeiter müssen die Gleise auf der Albertstraße in Höhe Carolaplatz reparieren. Verkehrsteilnehmer müssen in Richtung Neustädter Markt mit Einschränkungen rechnen.

Während der Arbeiten verkehrt die Linie 3 über den Neustädter Markt und die Antonstraße. Die Linien 7 und 8 fahren über den Neustädter Markt und den Bahnhof Neustadt. „Sie stoppen am Albertplatz an den Interimshaltestellen in der Antonstraße“, teilten die DVB mit.

Unter der Richtungsfahrbahn vom Carolaplatz zur Köpckestraße werden Schienenbefestigungen, Dämmungsschichten und so genannte Kleineisenteile ausgetauscht. „Die bisherigen stammen aus dem Jahr 1996“, heißt es seitens der DVB weiter. Sie seien am Ende ihrer Lebensdauer angekommen. Nach der Reparatur erhält die Straße zudem eine neue Fahrbahndecke.

Die Kosten für die Reparatur belaufen sich auf rund 30.000 Euro.

Von DNN