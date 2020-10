Dresden

Am Sonntag fährt zwischen 14 und 20 Uhr keine Straßenbahn über die Carolabrücke. Grund dafür sind Baugrunduntersuchungen im Bereich der Haltestelle „Synagoge“, wie die Dresdner Verkehrsbetriebe mitteilen. Die DVB leiten die Straßenbahnlinien 3, 7, 8 und 9 um. Die Haltestelle „Synagoge“ wird während dieser Zeit nicht bedient.

Die Linie 3 verkehrt während der Brückensperrung zwischen Hauptbahnhof und Bahnhof Neustadt über Dr.-Külz-Ring, Postplatz, Ostra-Allee und Marienbrücke. Bahnen der Linie 7 werden zwischen Hauptbahnhof und Albertplatz über Lennéplatz, Straßburger Platz, Sachsenallee, Albertbrücke und Bautzner Straße umgeleitet.

Die Straßenbahnlinien 8 und 9 werden geteilt. Die „8“ verkehrt auf Neustädter Elbseite von Hellerau planmäßig bis Carolaplatz und dann als Linie 9 weiter über Neustädter Markt nach Kaditz. So ist das auch in der Gegenrichtung geregelt. Auf Altstädter Elbseite verkehren Straßenbahnen beider Linien über Hauptbahnhof zum Dr.-Külz-Ring und enden in der Gleisschleife an der Webergasse.

Von uh