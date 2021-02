Dresden

Die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) behaupten erneut ihre Spitzenposition im ÖPNV-Kundenbarometer. Das teilte das Meinungsforschungsinstitut Kantar mit. Es hatte 2020 mehr als 16.000 repräsentative Telefon- und Online-Interviews mit Nutzern von 27 Nahverkehrsverbünden und Verkehrsunternehmen geführt. Die Fahrgäste wurden dabei nach ihrem Nutzungsverhalten und ihrer Zufriedenheit in 40 Kategorien befragt. Im daraus errechneten Gesamtranking liegen die DVB mit einem Wert von 2,2 an der Spitze. Es folgen Erfurt (EVAG) mit 2,25 und Göttingen (GöVB) mit 2,38.

Um im Pandemiejahr 2020, in dem auch die Nahverkehrsunternehmen kräftig gebeutelt wurden, einigermaßen vergleichbare Ergebnisse für die jährliche Umfrage zu erhalten, haben die Meinungsforscher dieselben Nutzer wie 2019 befragt. Auffällig dabei: Je nach Region nutzten von ihnen bis zu 37 Prozent nicht mehr den Öffentlichen Personennahverkehr. Insgesamt zeige sich ein deutlicher Rückgang der Nutzungshäufigkeit, teilt Kandar mit.

Trotz Pandemie sind die Fahrgäste zufriedener im ÖPNV

Andererseits zeigten sich die, die noch mit Bus und Bahn fuhren, zufriedener als noch 2019. „Wir hatten erwartet, dass auch die Zufriedenheit – unter anderem wegen der Angst vor Ansteckung – insgesamt rückläufig ist“, sagt Studienleiter Adi Isfort. „Entsprechend überrascht waren wir, dass sich stattdessen bei den meisten Teilnehmern eine Steigerung der Zufriedenheit zeigte.“

Die DVB erreichten im Vergleich der einzelnen Kategorien 13 erste Plätze und haben auch die meisten Top-Drei-Platzierungen erzielt. Insgesamt stehen die Verkehrsbetriebe 26 Mal auf dem Siegertreppchen. Besonders für sie spricht, dass ihr Krisenmanagement in der Coronapandemie mit der Note 2,46 die beste Bewertung erhielt.

DVB punkten vor allem an den Haltestellen

Ansonsten konnten die DVB vor allem bei den Haltestellen punkten, über die derzeit im Stadtrat diskutiert wird. Jeweils erste Plätze gab es für Fahrplan-Informationen (2,43), Komfort (2,88) und Sauberkeit (2,90). In Sachen Pünktlichkeit gibt es Luft nach oben. Da liegen die DVB hinter Erfurt und Ulm auf Platz drei. Auch bei Schnelligkeit, Taktfrequenz und Anschlüssen haben die Erfurter die Nase vorn.

Dagegen werden die Fahrzeuge in Neumünster am besten bewertet, etwa in den Kategorien Sauberkeit und Platzangebot. In Sachen Komfort teilen sich die Stadtwerke Neumünster mit den DVB den ersten Platz. Bleibt abzuwarten, ob die in diesem Jahr beginnende Auslieferung der neuen Stadtbahnwagen das bei der Befragung 2021 zugunsten der DVB ändern kann.

Von Uwe Hofmann