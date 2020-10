Dresden

Ab Donnerstag bauen Arbeiter an der Haltestelle „S-Bahnhof Strehlen“ neue Fahrgastunterstände auf, die als Wetterschutz für wartende Fahrgäste dienen sollen. Das macht später im Monat auch eine Streckensperrung und Umleitungen nötig, wie die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) informieren.

Die neuen Unterstände bestehen aus einer speziellen Stahlkonstruktion, deren Dächer mit Sicherheitsglas bestückt sind. Weil die Bahnsteige an der Neubaustrecke Oskarstraße, zu der die Haltestelle gehört, sehr schmal sind, mussten Architekten die Unterstände gesondert entwerfen. Vor allem in Richtung zum Wasaplatz sind die Bahnsteige zu schmal, um eines der sonst für Dresden typischen Wartehäuschen aufzustellen. Außerdem verlangt die hohe Frequenz der sechs dort verkehrenden Straßenbahn- und Buslinien einen größeren überdachten Wartebereich für Passagiere.

Anzeige

Umleitungen auf den Linien 9, 13, 61, 63 75 und 85 geplant

Die Bauarbeiten beginnen am Donnerstag mit der Demontage der beiden bisher als Provisorium dienenden mobilen Wartehäuschen. Ab Montag folgen Kernbohrungen für die Stützenfundamente, die später die tragende Konstruktion aufnehmen werden. Vom 19. bis 22. Oktober müssen die Straßenbahnlinien 9 und 13 sowie die Buslinien 61, 63, 75 und 85 umgeleitet werden. Über die Linienumleitung wollen die DVB rechtzeitig vor der Streckensperrung konkret informieren.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

In der Sperrzeit setzen Monteure die Stützen und Torsionsrohre per Kran vom Gleisbett aus in die Fundamente. Anschließend werden die Unterstände im laufenden Betrieb bis zum 30. Oktober fertig aufgebaut und mit Sitzgelegenheiten komplettiert. Als Lichtquelle dienen LED-Streifen, die besonders langlebig sein sollen. Sie beleuchten, ähnlich wie schon an der neuen Zentralhaltestelle Tharandter Straße, den Unterstand und die Bahnsteigkante, damit Fahrgäste sicher ein- und aussteigen können.

Probleme beim Auftragnehmer haben Wartehäuschenbau verzögert

Ursprünglich war vorgesehen, die Unterstände noch vor der Freigabe der Neubaustrecke im Juli 2019 aufzubauen. Weil aber ein Auftragnehmer in der Zwischenzeit von einer anderen Firma übernommen wurde, verzögerte sich die Produktion. Nun ist die Konstruktion fertig und soll vor Beginn der kalten Jahreszeit komplett aufgestellt sein. Durch die Verspätung fallen für die Verkehrsbetriebe kaum Mehrkosten an. Die DVB tragen lediglich den Aufwand für die dreitägige Bus- und Bahnumleitung.

Von Uwe Hofmann