Dresden

Wo das Herz der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) pocht, darüber lässt sich streiten. Das Hirn, oder besser: der kühle Kopf ist jedoch zweifelsfrei die Leitstelle im Betriebshof Trachenberge. Dort verfolgen die Disponenten auf einer großen Bildwand, wie der Nahverkehr in Dresden gerade so läuft – welche Bahn dem Fahrplan hinterherhinkt und wo es richtig klemmt, weil es zum Beispiel einen Unfall gegeben hat. Dann haben sie viel zu tun, müssen Umleitungen organisieren, Fahrgäste und Fahrpersonal informieren, vor allem aber schnell und richtig handeln. Die Verkehrsbetriebe haben jetzt die Leitstelle umgebaut. Grund dafür ist auch die Coronapandemie.

Wegen Corona konnten keinen neuen Disponenten ausgebildet werden

25 Disponenten arbeiten in der Leitstelle, die rund um die Uhr mit wenigstens drei Mitarbeitern bzw. Mitarbeiterinnen besetzt ist: zum einen für den Busverkehr und den Straßenbahnverkehr. Zum anderen für das operative Geschäft. Der- bzw. Diejenige wird dann aktiv, wenn es irgendwo klemmt.

An Wochentagen und immer dann, wenn die Verkehrsbetriebe ein großes Aufkommen oder schwierige Lagen erwarten – etwa wenn der Fußballdrittligist Dynamo Dresden vor Publikum spielt –, sind mehr Disponenten eingesetzt. Bei drei Schichten ist die Personaldecke nicht sonderlich üppig – auch nicht in Zeiten ausgedünnter Fahrpläne. Deshalb sei es ein Problem gewesen, dass die DVB wegen der Coronapandemie keine neuen Disponenten in der Leitstelle ausbilden konnten, wie Fahrbetriebsleiter Jan Silbermann sagt. Grund seien die geringen Abstände zwischen den Arbeitsplätzen. „Und unsere Disponenten können bei der Arbeit keine Maske tragen, weil sie dann im Funkverkehr nicht mehr verstanden werden“, erklärt Jan Silbermann.

Sebastian Blumrich (rechts) und Gunter Dittel von der Firma Matec GmbH montieren LED-Panele für die neue Großbildwand in der DVB-Leitstelle. Quelle: Falk Lösch/DVBAG

Damit hat die Pandemie zum Nachteil gemacht, was eigentlich immer als Vorteil gesehen wurde: eine erfahrene Truppe, die eng beisammen sitzt, um schnell und ohne Kommunikationsverluste richtige Entscheidungen zu treffen und umzusetzen. Die Lösung ist sehr naheliegend, ließ sich in den eher knapp bemessenen Räumen aber nur schwer umsetzen, so dass mehrere DVB-Abteilungen und auch die Herstellerfirma des Mobiliars mitwirken mussten: Die Disponentenarbeitsplätze sind auseinandergerückt.

Neue Sitzordnung und neue Bildwand in der Leitstelle

Das habe man zum Anlass genommen, so erklärt das Jan Silbermann, um generell ein bisschen umzuräumen. Denn als 2019 neues Mobiliar für die 1996 vom DVB-Hochhaus am Albertplatz in den Betriebshof eingezogene Leitstelle geordert wurde, behielt man die alte Sitzordnung bei. Nach der neuen sitzen nur noch die drei Disponenten für Bus, Bahn und Operatives im Raum, dazu werktags ein Disponent für Kundeninformation und der Schichtleiter. Der Disponent, der sich um die Netzleitstelle und damit vor allem die Fahrstromversorgung kümmert, ist in ein Nachbarzimmer gerückt, zu dem ohnehin immer die Tür offen steht. Denn dort haben schon die Marketing-Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz, die sich vorrangig um die sozialen Netzwerke kümmern. „Wenn es in der Leitstelle hoch her geht und der Fahrstrom davon nicht betroffen ist, war das für den Mitarbeiter der Netzleitstelle ohnehin eher störend – wir haben jetzt eine für alle zufriedenstellende Lösung gefunden“, meint Jan Silbermann.

Lesen Sie auch:

Im Rahmen der einmal laufenden Umbauarbeiten wurde auch die drei mal 1,80 Meter große Bildwand ausgetauscht, auf der die Disponenten das gesamte Verkehrsgeschehen in Dresden im Blick halten können oder in einzelne Hotspots hineinzoomen können. „Sie wird vor allem gebraucht, um die Auswirkungen einer Störung in ihrer Gänze erkennen zu können“, sagt Jan Silbermann. Denn wenn es auf einer Linie klemmt, hat das oft Folgen für andere, weil die Anschlüsse nicht funktionieren, Fahrpersonal oder Fahrzeuge nicht wie geplant abgelöst werden können und vieles mehr. Der Hersteller der alten Bildwand hatte den Verkehrsbetrieben Bescheid gegeben, dass er die Ersatzteilproduktion einstellen werde und übrige Leuchtmittel für dreistellige Summen zum Kauf angeboten. Das Geld habe man dann lieber in eine neue Bildwand gesteckt, die noch dazu deutlich weniger Strom verbrauche und kein eigenes Klimagerät zur Kühlung mehr benötige, sagt Jan Silbermann.

DVB wollen Kunden schneller über Störungen informieren

Jetzt steht die neue Sitzordnung und hängt die neue Bildwand, weshalb seit Beginn der Woche zwei neue Disponenten geschult werden können. „In der Zwischenzeit haben wir einige Disponenten aus dem Ruhestand zurückrufen müssen“, sagt der Fahrbetriebsleiter.

Das Ende der Fahnenstange ist für ihn mit den jetzigen Umbauten noch längst nicht erreicht. Denn die Verkehrsbetriebe denken intensiv über weitere Neuerungen nach, über die es aber frühestens in drei Jahren Spruchreifes geben wird. Im Fokus steht dabei ein Manko, dass den Verkehrsbetrieben trotz Bestnoten beim ÖPNV-Kundenbarometer immer wieder von Fahrgästen gespiegelt wird: die Fahrgastinformation. „Unsere Kunden möchten schneller und präziser über Störungen und Umleitungen informiert werden“, sagt Jan Silbermann. Das meine vor allem eine aktuelle Information auf den Tafeln an den Haltestellen und auch mehr Durchsagen. Für die ist der operative Disponent zuständig, wenn der dafür extra eingeteilte Disponent nicht da ist. Er greift aber meist erst zum Mikrofon, wenn alles andere geklärt ist.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das soll künftig eine technische Lösung ändern. Dabei wird ein System mit Daten gefüttert, auf welche Weise die Leitstelle bei bestimmten Störungen üblicherweise reagiert. Hat das System auf diese Weise genügend Erfahrung gewonnen, kann es im Ernstfall den Disponenten fertige Lösungen vorschlagen. Das spart denen viel Zeit und Arbeit – die für die Information der Fahrgäste genutzt werden könnte. Ebenso wird über die Einführung eines sogenannten Content-Management-Systems nachgedacht, das einmal eingegebenen Information in mehreren Kanälen ausspielt – etwa für die interne DVB-Information als auch auf die Anzeigen an den Haltestellen. Die Leitstelle kann künftig nicht nur das Hirn der Verkehrsbetriebe bleiben. Sie muss auch eine deutlicher vernehmbare Sprache finden.

Von Uwe Hofmann