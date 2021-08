Dresden

Bevor die Straßenbahnen der neuen Generation in der Landeshauptstadt fahren können, haben die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) noch einiges zu tun. So müssen sie etwa die Betriebshöfe in Gorbitz und Reick umrüsten lassen. Dafür übergab die Staatssekretärin des Verkehrsministeriums Sachsen, Ines Fröhlich (SPD), am Montag zwei Fördermittelbescheide an DVB-Vorstand Lars Seiffert.

„Der ÖPNV ist ein wichtiger Baustein zur Bewältigung der Verkehrs- und Klimawende“, sagte sie. Beide Vorhaben seien im Hinblick auf die neuen, breiteren Straßenbahnen unerlässlich. Insgesamt rund 3,7 Millionen Euro erhielten die DVB – aber was haben sie mit dem Geld konkret vor?

Dacharbeitsstände, Gleisgeometrie und Fahrleitungsanlage

In beiden Betriebshöfe müssen Bauarbeiter die Dacharbeitsstände anpassen. Weil die neuen Straßenbahnen 35 Zentimeter breiter sind als die alten, müssen diese flexibel einstellbar sein. Ansonsten sei das Arbeiten auf dem Dach der Bahnen nicht mehr möglich, sagte DVB-Pressesprecher Falk Lösch.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zusätzlich dazu wollen die Verkehrsbetriebe in Gorbitz den Anbau einer eingleisigen Werkstatthalle verwirklichen, die rund 70 Meter lang sein soll. Damit die Straßenbahnen in den neuen Anbau fahren können, müssen Arbeiter die Geometrie der Gleise anpassen und die Fahrleitungsanlage umbauen.

Kosten von insgesamt sechs Millionen Euro

In Reick wiederum steht die Straßenbahn-Waschanlage im Fokus: Beispielsweise müsse die Sensorik überarbeitet werden, sagte Lösch, damit die Bürsten auch die Bahnen der neuen Generation sauber schrubben können. Die Anlage arbeitet im Übrigen fast ausschließlich mit aufgefangenem Regenwasser – also sehr nachhaltig.

Wann Baustart ist, ist derzeit nicht klar. „Wir hoffen, noch in diesem Jahr mit den Arbeiten beginnen zu können“, sagte Falk Lösch. Er schätzte, dass die Vorhaben etwa sechs Monate Zeit in Anspruch nehmen. Kostenpunkt: insgesamt sechs Millionen Euro. Die neuen Straßenbahnen sollen Anfang des nächsten Jahres zum ersten Mal im Einsatz sein.

Von Felix Franke