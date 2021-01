Dresden

Martin Dulig muss sich zwei Mal korrigieren, ehe er seinen „dringlichen Hinweis“ an Nahverkehrsunternehmen formuliert hat. Nicht das Angebot, nicht die Leistung, sondern die Auslastung des Öffentlichen Personennahverkehrs solle „auf ein Minimum reduziert“ werden, so hatte das der SPD-Verkehrsminister bei der Vorstellung der neuen Corona-Schutz-Verordnung für den Freistaat gefordert. Der Satz ist geeignet, die Verwirrung um die Strategie des Landes in Sachen Nahverkehr widerzuspiegeln. Um es deutlich zu machen: Martin Dulig möchte, dass sich auch in Bussen und Bahnen möglichst wenige Menschen begegnen, um die Coronapandemie im Lande endlich in den Griff zu bekommen. Aber rollen soll der Nahverkehr.

Verkehrsminister fordert mehr Busse und Bahnen im Berufsverkehr

Und das am besten mit allem, was er hat, wie der Verkehrsminister fordert. Die Stadt Dresden, so formuliert er das, solle sich überlegen, ob sie für den Berufsverkehr den derzeit etablierten Viertelstundentakt nicht lieber dichter fasse. Vor allem wenn viele Fahrgäste gleichzeitig unterwegs seien, sollen die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) doch mehr Bahnen und Busse auf die Strecke schicken, damit es in ihren Fahrzeugen nicht zu eng zugehe. Martin Dulig spricht von entzerrten Verkehrsströmen. Bei den Verkehrsbetrieben stößt er mit diesen Worten eher auf Unverständnis.

Wobei das generelle Ansinnen des Verkehrsministers von den DVB ausdrücklich unterstützt werde, wie Vorstand Lars Seiffert sagt. „Es geht darum, dass generell weniger Menschen unterwegs sind“, sagt er. „Das ist sinnvoll, das braucht es jetzt in der Coronakrise“, fügt er an. Dass jetzt aber mehr oder weniger allein der Nahverkehr in den Fokus rücke, finde er „abwegig“. „Wir haben genügend Hygienemaßnahmen und auch genügend Platz in den Fahrzeugen“, sagt er. Bus- und Bahnfahren sei sicher.

DVB: Viertelstundentakt bleibt wenigstens bis Ende Januar bestehen

Derzeit fahren nicht einmal die Hälfte der sonst üblichen Fahrgäste bei den Dresdner Verkehrsbetrieben mit, vor allem weil der Schülerverkehr wegfällt und viele Beschäftigten zu Hause arbeiten. Der derzeit geltende Viertelstundentakt auf Straßenbahn- und Premiumbuslinien, der sonst immer in den Schulferien gilt, entspricht einer Reduktion des Angebots um 20 Prozent. Die DVB bieten also deutlich mehr Fahrten an, als die Fahrgastzahlen derzeit rechtfertigen.

Das bewirkt, dass es in Bussen und Bahnen derzeit viel Platz gibt. Sollte es auf einzelnen Linien zu bestimmten Zeiten anders sein, würde man das registrieren und handeln, heißt es von den DVB. Grund dafür habe es bisher jedoch keinen gegeben. Im Viertelstundentakt soll es entsprechend wenigstens bis Ende Januar weitergehen, kündigt Lars Seiffert an. Das Weitere hängt dann vor allem von ausstehenden Beschlüssen zur Schulöffnung ab.

Die Auslastungsquote des Nahverkehrs in den Städten liege bei 35 bis 45 Prozent und damit in dem „Korridor“, den die Landesregierung anvisiere, meint auch Martin Dulig. Genaue Vorgaben hat sich das Land verkniffen, nachdem anfänglich von 25 Prozent Auslastung die Rede war. Wohl aus gutem Grund. Denn worüber der Verkehrsminister bei seiner dringlichen Aufforderung, die ausdrücklich keine Verpflichtung ist, kein Wort verliert, ist eine entscheidende Frage: die der Kostenübernahme.

Spät lenkte das Land im Streit um vollen Coronarettungsschirm ein

Um die hatte es im vergangenen Jahr viel Streit gegeben, der erst im Dezember beigelegt wurde. Kurz vorm Nikolaustag lenkte das Verkehrsministerium ein und verkündete, dass auch in Sachsen die coronabedingten Verluste der Nahverkehrsunternehmen und Verkehrsverbünde in Gänze übernommen werden. Sachsen hatte zuvor als einziges Bundesland nicht den vollen Ausgleich, sondern nur 70 Prozent Verlustübernahme angeboten, was für viel Kritik gesorgt hatte.

Und eben auch nicht sonderlich viel Vertrauen unter den Verkehrsunternehmen gebildet hat. Deswegen reagieren diese auch zurückhaltend auf wachsweiche Formulierungen wie die von Sozialministerin Petra Köpping ( SPD), die „wirtschaftliche Folgen“ durch Corona mit den Verkehrsunternehmen „besprechen“ will. Für 2021 gibt es zudem noch gar keine Vereinbarung zu einem Rettungsschirm. Sollte sich das nicht ändern, sind Verluste der Dresdner Verkehrsbetriebe – oder Mehrausgaben für zusätzliche Verkehrsleistungen – daher ein Fall für die Stadtwerke, deren Gewinne üblicherweise die Verluste des Nahverkehrs ausgleichen.

DVB zahlen 2,7 Millionen Euro für Hygienemaßnahmen aus eigener Tasche

Und da kommt ordentlich was zusammen. Fast 16 Millionen Euro haben den Verkehrsbetrieben im vergangenen Jahr aus Fahrkartenverkäufen gefehlt. Die Einsparungen durch einen lockereren Fahrtakt machten dagegen nur zwei Millionen Euro aus – und wurden gleich für die Mehrausgaben für Hygiene aufgefressen. 2,7 Millionen Euro haben die DVB dafür bezahlt, dass Haltegriffe, Fahrkartenautomaten und Türbereiche regelmäßig desinfiziert werden. Diese Kosten hat der Freistaat übrigens nicht erstattet.

Die DVB hätten gezeigt, dass sie sehr verantwortungsbewusst mit der Lage umgehen, meint Lars Seiffert mit Verweis auf die freiwilligen Hygienearbeiten. „Der Schutz unserer Fahrgäste geht bei uns vor.“ Er sorge sich über die Zeit nach der Pandemie. Der Nahverkehr spiele nicht nur aus Klimaschutzgründen eine wichtige Rolle im Umweltverband – also unter den Verkehrsarten, die Umwelt und Stadtklima weniger schaden als das Auto. Ein Imageschaden durch ungerechtfertigte Kritik könne das gefährden.

