Dresden

Am Montag, 4 Uhr beginnen auf der Steinbacher Straße zwischen den Haltestellen „Chamissostraße“ und „Hebbelplatz“ Gleisbauarbeiten der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB). Gemeinsam mit der Stadt und mehreren Versorgungsunternehmen werden dort für rund 3,6 Millionen Euro Schienen und Fahrbahndecken sowie der unterirdische Kanal des Weidigtbaches erneuert. Die Arbeiten sollen bis zum 31. Juli beendet sein.

Sie machen einen weiträumigen Umleitungsverkehr im Straßenbahnnetz und eine Sperrung der Steinbacher Straße zwischen Hölderlinstraße und Hebbelplatz für jeglichen Durchgangsverkehr nötig. Einseitige Zufahrten für Rettungsfahrzeuge und Anwohner bleiben jedoch stets offen, versprechen die Verkehrsbetriebe. Allerdings darf auf der Steinbacher Straße nicht mehr geparkt werden.

Das ist der Umleitungsverkehr Linie 2: Umleitung zwischen den Haltestellen „Cottaer Straße“ und „Amalie-Dietrich-Platz“ über Tharandter Straße, Kesselsdorfer Straße und Julius-Vahlteich-Straße. Linien 6 und 11: Entfallen, werden durch die Linien 41 und 46 ersetzt. Linie 41: Verkehrt vom Waldschlößchen (Anschluss an EV Linie 11) über Bahnhof Neustadt, Marienbrücke, Bahnhof Mitte zur Haltestelle „Cottaer Straße“. Linie 46: Fährt von Niedersedlitz wie die Linie 6 über Schillerplatz, Albertplatz, Bahnhof Neustadt, Marienbrücke und weiter wie die Linie 11 über Postplatz, Hauptbahnhof Nord, Lennéplatz nach Zschertnitz. EV2: Als Ersatzverkehr für die Linie 2 verkehren Busse von der Haltestelle „Cottaer Straße“ über Pennricher Straße und Cotta zum „Amalie-Dietrich-Platz“

Für den Umleitungsverkehr benötigen die DVB Zweirichtungsfahrzeuge, also Bahnen mit einer Fahrerkabine auf jeder Seite. Diese sind jedoch schon auf der Linie 11 im Einsatz, wo sie wegen der Bauarbeiten auf der Bautzner Straße an der Haltestelle „Waldschlößchen“ die Richtung wechseln. Die Verkehrsbetriebe machen aus der Not eine Tugend und lassen diese Fahrzeuge ab Montag zwischen Waldschlößchen und der neuen Baustelle in Cotta pendeln. Dafür entfallen die Linien 6 und 11. Die Baulinie 41 pendelt stattdessen mit den Zweirichtungsbahnen zwischen Waldschlößchen und der Haltestelle „Cottaer Straße“. Die Baulinie 46 übernimmt die anderen Abschnitte der Linien 6 und 11.

Ausbau beseitigt letzte Engstelle auf der Linie 2

Auch der Autoverkehr wird umgeleitet. Stadtauswärts geht es über Hölderlinstraße und Weidenthalstraße, stadteinwärts werden Autos über Grillparzer Straße, Leutewitzer Straße, Lübecker Straße und Rudolf-Renner-Straße geleitet. Zu diesem Zweck wurden die notwendigen Abschnitte der Umleitungsstrecken bereits im vergangenen Jahr ertüchtigt.

Mit dem Bau in dem etwa 615 Meter langen Abschnitt verschwindet die letzte Engstelle auf der Strecke der Linie 2, so dass dort dann die neuen, breiteren Stadtbahnwagen ohne Probleme verkehren können. Die erste der neuen Bahnen wird im Sommer in Dresden erwartet und soll nach einigen Testfahrten zum Jahresende auch Fahrgäste befördern. Die Linie 2 ist zunächst die einzige Linie, auf der die neuen Straßenbahnen unterwegs sein können, weil überall sonst die Gleise in wichtigen Abschnitten zu eng beieinander liegen, so dass neue Stadtbahnwagen im Begegnungsverkehr nicht aneinander vorbeikommen. Die Verkehrsbetriebe beginnen jedoch in diesem Jahr den mehrjährigen Ausbau der Großenhainer Straße, damit die neuen Fahrzeuge so früh wie möglich auch auf der Linie 3 fahren können.

Auch Abwasserkanal und Leitungen werden erneuert

Vor den Gleisarbeiten baut die Stadtentwässerung Dresden auf der stadteinwärts gelegenen Fahrbahn einen leistungsfähigeren Abwasserkanal ein, die Stadtwerke ziehen dort neue Leitungen. Besondere technische Herausforderung ist laut DVB die Kanalerneuerung des unterirdisch kreuzenden Weidigtbaches.

Zur besseren Stromversorgung der Straßenbahn erhält der Abschnitt am Hebbelplatz neue Bahnstromkabel und neuen Fahrdraht. Die öffentliche Beleuchtung wird an den vorhandenen Masten modernisiert. Außerdem werden die Stationen „Chamissostraße“ und „ Hebbelplatz“ an die Maße des neuen Stadtbahnwagens angepasst. Der Straßenbau findet von Bordstein zu Bordstein statt. Die Bäume entlang der Steinbacher Straße bleiben entsprechend erhalten, ihre Stämme bekommen vor Baubeginn einen Schutz.

Von Uwe Hofmann