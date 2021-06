Dresden

Die Straßenbahnlinien 41 und 46 werden am Sonntag, 27. Juni, wegen Gleisbauarbeiten auf der Bautzner Straße von 10 bis 16 Uhr umgeleitet. Wie die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) mitteilen, fahren die Bahnen der Linie 41 von der Cottaer Straße kommend über Bahnhof Mitte und Marienbrücke verkürzt bis zum Bahnhof Neustadt. Von dort geht es als Linie „E“ weiter über Albertplatz, Carolabrücke und Pirnaischer Platz zur Prager Straße.

Die Bahnen der Linie 46 fahren eine Umleitung zwischen Marienbrücke und Bautzner/Rothenburger Straße über Bahnhof Neustadt, Großenhainer Straße, Fritz-Reuter-Straße und Görlitzer Straße. Der „EV11“ zwischen Bühlau und Waldschlößchen wird in dieser Zeit über den Albertplatz bis zum Bahnhof Neustadt verlängert.

Grund für die Umleitung ist den DVB zufolge die Reparatur einer Straßenbahnweiche auf der Kreuzung Bautzner Straße/ Rothenburger Straße. Dort sind nach intensiver Nutzung die Weichenzungen so weit abgefahren, dass sie neu verschweißt werden müssen. Die Kosten dafür betragen rund 2500 Euro. Da sich die Baustelle in der Mitte der Bautzner Straße auf den Gleisen befindet, sind Autofahrer in beiden Richtungen nicht von der Baumaßnahme betroffen.

Von as