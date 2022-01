Dresden

Es war ein Jahr mit vielen Höhen und Tiefen, sagt Vorstand Andreas Hemmersbach zu Beginn der alljährlichen Bilanz der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB). Das Unternehmen hat das zweite Coronajahr hinter sich gebracht und blickt mit gemischten Gefühlen sowohl zurück als auch nach vorn.

Die Fahrgastzahlen

Das Jahr startete im harten Lockdown, die Fahrgastzahlen halbierten sich. Bis August stiegen die Zahlen kontinuierlich an, näherten sich im Vergleich aber lediglich dem niedrigsten Wert aus vorpandemischen Zeiten an. Bis November lag die Nachfrage immer noch 18 Prozent unter dem Wert von 2018/19. Damals im Herbst glaubten Hemmersbach und seine Kollegen trotzdem noch, dass es nun bergauf gehe. „Wir hatten nahezu 85 Prozent der Fahrgäste wieder in unseren Fahrzeugen“, erinnert sich der Vorstand.

Doch dann kam die vierte Welle und die Zahlen brachen wieder ein. Während vor Corona noch rund 165 Millionen Menschen im Jahr die DVB nutzten, waren es 2021 gerade mal 110 Millionen. „Uns hat fast ein Drittel gefehlt“, fast Hemmersbach zusammen.

Um die Schwankungen ausgleichen zu können, mussten die DVB ihre Fahrpläne regelmäßig anpassen. Und das nicht nur wegen der fehlenden Fahrgäste, auch der Krankenstand der Mitarbeiter macht dem Unternehmen vor allem im Moment wieder zu schaffen. „Wir haben größte Befürchtungen für die nächsten Wochen“, sagt Lars Seiffert, ebenfalls Vorstand der DVB. Denn viele Mitarbeiter seien im Moment krank oder müssten ihre Kinder zu Hause betreuen, weil eine ganze Schulklasse in Quarantäne geschickt wurde.

Etwas Positives zu den Fahrgastzahlen haben die Vorstände dennoch zu sagen, denn die Abo-Kunden seien dem Unternehmen weitestgehend treu geblieben. Von ei­nem Plus kann man aber auch hier nicht sprechen: Im Normaltarif ist die Zahl der Abos von 80.000 auf 75.000 gesunken und auch die Jobtickets sind weniger geworden. Das erklären sich die DVB mit veränderten Arbeitsweisen, wie Homeoffice und Produktionspausen, aber auch Kurzarbeit.

Ein Plus gibt es aber, und zwar bei den jungen Fahrgästen: Dem Bildungsticket sei Dank hat sich die Zahl hier von früher rund 10.000 ermäßigten Abos auf über 30 000 erhöht. In der DVB-Kasse macht sich das wegen des hohen Rabatts des Tickets aber nicht bemerkbar, im Gegenteil.

Die Mitarbeiter

Auch intern hat sich bei den DVB aufgrund der Pandemie einiges verändert. Überlegungen für einen Anbau am Verwaltungsgebäude in Trachenberge sind laut Lars Seiffert erst einmal beiseite gelegt worden. Denn das Thema „Desksharing“ hat Einzug gehalten und soll weiter ausgebaut werden. „Bei uns gibt es mittlerweile sechs Arbeitsplätze für zehn Mitarbeiter und sie sprechen sich untereinander ab, wer zu Hause, im Büro oder woanders arbeitet“, erklärt Seiffert das Konzept.

Auch um die Kurzarbeit kam das Unternehmen 2021 nicht herum, vor allem im Fahrdienst. Hier waren es zwölf bis 15 Prozent, sagt Lars Seiffert und ergänzt: „Erst einmal mussten alle Betroffenen ihre vorhandenen Überstunden abbauen, bevor es in die Kurzarbeit ging. Das stieß nicht überall auf Begeisterung.“

Ganz unabhängig von der Pandemie müssen die DVB dieses Jahr 80 Mitarbeiter ersetzen, weil einige in Rente gehen. Den Nachwuchs bildet das Unternehmen selbst aus. Im vergangenen Jahr konnten 22 Jungfacharbeiter nach ihrem Abschluss übernommen werden und 35 Azubis haben ihre Ausbildung bei den Verkehrsbetrieben begonnen. Das sind laut Unternehmen sieben mehr als im Vorjahr. Dieses Jahr sollen es 47 Azubis werden, 20 davon sollen Fahrer werden.

Das Geld

Durch die Pandemie und die geringere Zahl an Fahrgästen fehlt es den Dresdner Verkehrsbetrieben auch an Einnahmen. Wie Andreas Hemmersbach berichtet, ist es vor allem der Barverkauf, der eingebrochen ist. Während beispielsweise im Adventsverkehr 2019 über 700.000 Tickets verkauft wurden, waren es im zweiten Lockdown gerade mal knapp über 100.000 pro Monat. Und auch die 500.000-Grenze, die vor Corona der Durchschnitt war, hatte der alltägliche Ticketverkauf vergangenes Jahr in keinem Monat erreicht.

Aufatmen konnten die DVB dank des ÖPNV-Rettungsschirms der Bundesregierung, wie Hemmersbach sagt. So könne man die prognostizierten Einnahmeausfälle durch die Pandemie von rund 20 Millionen Euro weitgehend ausgleichen. Der Verlustausgleich der DVB liegt deshalb für 2021 voraussichtlich bei rund 55 Millionen Euro, heißt es vom Unternehmen. Für ei­nen weiteren Rettungsschirm 2022 fehle noch eine feste Zusage.

Investiert haben die DVB 2021 rund 70 Millionen Euro. Die flossen in Betriebsanlagen und in den Fuhrpark. Vor allem der Ausbau des Stadtbahnnetzes sowie der Kauf der neuen Stadtbahnwagen und Busse hatte laut Unternehmen Priorität.

2022 werden auch die Fahrpreise steigen, bestätigt Hemmersbach und wird konkret: „Das Abo wird um etwa drei Prozent teurer.“

Die Neuen

Aber nun zu den positiven Dingen: Der neue Stadtbahnwagen steht in den Startlöchern. Derzeit ist er hin und wieder im Stadtgebiet zu entdecken, doch ohne Fahrgäste. Stattdessen beispielsweise aktuell beladen mit 35 Tonnen Wasser und Sand. „Damit führen unsere Mitarbeiter Bremstests durch“, erklärt Lars Seiffert die seltsame Beladung. Einige technische Abnahmen seien noch notwendig, bevor der Stadtbahnwagen für den Linienverkehr freigegeben werden kann. Im Mai soll es auf der Linie 2 soweit sein. Die Serienlieferung soll dann im Sommer starten.

Der neue Stadtbahnwagen auf Probefahrt. Quelle: Dietrich Flechtner

Auch neue Busse wird es geben: Insgesamt sind 94 bestellt, 74 davon mit Dieselmotoren „modernster Bauart“ und in unterschiedlichen Längen von zwölf bis 21 Meter, wie es heißt. Fünf davon sind teilweise schon im Einsatz, spätestens 2023 sollen alle neuen Busse im Liniennetz unterwegs sein.

Neben den Dieselbussen haben die DVB auch 20 Elektrobusse bestellt. Diese werden im März erwartet und 18 davon sollen auf der neuen Linie 68 eingesetzt werden, die anderen zwei auf der Linie 81. Ist die Batterie voll, schaffen die Busse 120 Kilometer. Damit sie tagsüber regelmäßig aufgeladen werden können, wird die entsprechende Infrastruktur in Wilschdorf, Cossebaude und auf der Leubnitzer Höhe geschaffen. Über Nacht werden die Fahrzeuge dann im Bushof Gruna aufgeladen.

Ebenfalls neu ab diesem Jahr wird der On-Demand-Verkehr sein. Auf einen dreijährigen Testbetrieb haben sich Verkehrsbetriebe und Stadtrat kürzlich geeinigt. Bedeutet: Kunden können mittels einer App ein DVB-Kleinfahrzeug bestellen, was sie dann an ihr Ziel bringt. Für die Tests wurden zunächst die Stadtteile Äußere Neustadt, Pieschen und Klotzsche ausgewählt, später soll Weixdorf noch folgen.

Die Baustellen

„Unser Baukalender ist auch 2022 prall gefüllt“, sagt Vorstand Andreas Hemmersbach. Unter anderem soll die Eisenbahnunterführung am Neustädter Bahnhof in Angriff genommen werden. Der Bereich muss, ebenso wie die Großenhainer Straße aktuell, für die neuen Stadtbahnwagen vorbereitet werden.

Schon im Januar beginnt außerdem der Ausbau der Berthold-Haupt-Straße in Kleinzschachwitz. Auch die Gleisschleife soll hier erneuert werden, da gilt es noch Schäden des Hochwassers 2013 zu beseitigen. An der Stauffenbergallee, Kreuzung Königsbrücker Straße muss die Haltestelle ertüchtigt werden, damit hier künftig die Schüler der derzeit entstehenden Gesamtschule sicher ein- und aussteigen können. Und, man mag es kaum glauben: Die Dauerbaustelle Augustusbrücke soll mit dem Aufbau der Fahrleitungen zumindest mit Blick auf die Straßenbahnen schon bald ein Ende haben.

Und sonst?

... gibt es 2022 noch was zu feiern: das 150-jährige Straßenbahn-Jubiläum. Was die DVB genau planen, wollen Hemmersbach und Seiffert noch nicht konkret verraten: „Es wird eine Straßenbahn-Parade und verschiedene Events geben, aber wir sind bei den Planungen sehr vorsichtig aufgrund der Pandemie.“ Das eigentliche Jubiläumsdatum ist im September, doch schon am Wochenende 18./19. Juni ist die Dresdner Philharmonie im Betriebshof Gorbitz für einen Festakt eingetaktet.

Von Lisa-Marie Leuteritz