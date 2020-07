Am Montag beginnen nach jahrelangem politischen Hickhack die Bauarbeiten für die überbreiten Radwege an der Albertstraße. Aber da gibt es ja noch weitere Baupläne für Dresden: Zellescher Weg, Stauffenbergallee und Ullersdorfer Platz. Ob das noch was wird? DNN-Chefredakteur Dirk Birgel dazu im Wochenkommentar.