Der Start in die gemeinsame Freundschaft war für Isabell und Lucia ein bisschen wie ein Sprung ins kalte Wasser: Zwar sind sich die jungen Frauen schon das eine oder andere Mal bei Veranstaltungen über den Weg gelaufen, kennen sich aber allenfalls flüchtig, als sie sich im Mai 2019 bei den Bayerischen Meisterschaften im Poetry Slam erstmals bewusst begegnen. „Wir hatten beide schon regelmäßig bei Slams mitgemacht, haben ähnliche Themen in unseren Texten – irgendwie war da dann die Idee, dass wir vielleicht auch gut als Team funktionieren können“, sagt Lucia – „dann hab’ ich Isabell einfach gefragt, ob wir das nicht mal ausprobieren wollen zusammen – und sie hat Ja gesagt“. Die Premiere des Text-Performance-Duos ließ nicht lange auf sich warten, schon im Oktober 2019 stand „Schluss jetzt, Lisabeth“ bei den U-20-Meisterschaften erstmals im Team-Wettbewerb auf der Bühne. Das gemeinsame Schreiben in den Monaten dazwischen war gleichzeitig auch die Kennlernphase der beiden Künstlerinnen – und dabei ging es direkt ans Eingemachte. „Wenn man auf diese Art zusammenarbeitet, dann wird das sehr schnell sehr intensiv. Das ist eine andere Ebene, wenn man direkt Gedanken miteinander teilt, die sehr persönlich sind. Das ist anders als bei einem Kennenlernen, wo man sich vielleicht erstmal auf einen Kaffee trifft und eher über abstraktere Dinge spricht. Es ist direkt sehr nackt“, beschreibt Isabell den Prozess des Zueinanderfindens über die Poesie.

„Die künstlerische Ebene schneidet auch immer die persönliche“

Auf beiden Seiten brauchte es dafür zunächst erstmal einen gewissen Vertrauensvorschuss, die Bereitschaft, sich aufeinander einzulassen und einen guten Umgang mit Kritik: „Wichtig ist, offen zu kommunizieren, unsere Bedürfnisse klar auszudrücken. Die künstlerische Ebene schneidet immer auch die persönliche, es sind ja häufig sehr intime Dinge, über die wir schreiben. Das klappt aber gut, weil wir uns sehr gut zuhören und aufeinander eingehen können“.

Auf den ersten gemeinsamen Auftritt der Freundinnen folgten einige weitere, dann ging es für Lucia zunächst ins Auslandsjahr. Aus den eigentlich geplanten acht Monaten wurden durch Corona letztlich vier: Zeit, in denen Lucia und Isabell ohne persönlichen Kontakt auskommen und sich digital behelfen mussten. Auch jetzt ist gemeinsame Zeit ein rares Gut – Isabell hat vor einem Jahr ihr Kunststudium in Dresden begonnen, Lucia studiert Politik, Soziologie und Spanisch in Würzburg. Der tiefen Verbundenheit der Frauen tut das keinen Abbruch: „Auch wenn wir uns noch gar nicht so lange kennen, ist das aber ein sehr intimes Kennen“, sagt Isabell, „dadurch können wir immer wieder aufeinander einsteigen, auch wenn wir uns lange nicht gesehen und vielleicht durch unsere sehr unterschiedlichen Umfelder auch ein bisschen auseinandergelebt haben. Das ist so ein Konsens, den ich gar nicht so richtig benennen kann“.

Technik mit Tücken

Gerade ist Lucia in Dresden zu Besuch, zwei Tage gemeinsame Schreib- und Freundinnenzeit liegen vor den beiden. Gerade letzterer geben beide bewusst Raum, achten darauf, Künstlerisches und Privates zu entzerren, sich auch Zeit füreinander und für Entspannung zu nehmen. „Gestern Abend wollten wir eigentlich auch direkt arbeiten“, sagt Lucia und lacht, „aber wir hatten uns so viel zu erzählen, dass wir uns dann in unserem jugendlichen Wahnsinn erstmal drei Stunden austauschen mussten, ehe wir überhaupt an sowas wie Arbeit denken konnten. Das darf aber eben auch nicht zu kurz kommen.“

“Ein gutes Zeitalter der Freundschaft“

Als Basis ihrer Freundschaft nennt Isabell „eine bedingungslose Verlässlichkeit und eine krasse Loyalität, die sehr besonders ist“. Für das künstlerische Schaffen ist mal die eine mal mehr der Motor, mal die andere – „wir pushen uns da ganz gut gegenseitig“. Dass sie sich selten sehen, finden beide schade, „so richtig merken wir das aber gar nicht, weil wir ja viel in Kontakt sind. Und wir sind ja auch in unseren Köpfen. In manchen Situationen sagt mein Kopf einen Satz, den Lucia jetzt wahrscheinlich sagen würde. Man trägt die andere immer mit sich herum auf eine Weise, das ist sehr schön“, erzählt Isabell. Bei den jeweiligen bewegten Leben der Frauen braucht es immer mal wieder ein gegenseitiges Update – auch, weil Lucia sich in den sozialen Netzwerken gar nicht bewegt. „Das macht die Freundschaft ein Stück unmittelbarer“, findet Isabell, „es braucht eine aktivere Kommunikation, weil Lucia eben nicht wie meine anderen Freundinnen automatisch mitbekommt, wo ich gerade rumfliege, weil ich das in einer Instagram-Story oder bei Facebook geteilt habe. Das fußt auf einer anderen Ebene“.

Nicht nur freunschafllich sondern auch künstlerisch sind Lucia Leonhardt (links) und Isabell Sterner ein gutes Team Dresden Quelle: Anja Schneider

Den Eindruck, alles zu wissen, weil man es über Social Media verfolgt, hält Lucia für einen Trugschluss, „gerade während Corona habe ich gemerkt, wie sehr ich den direkten Austausch brauche. Auch die „neuen“ Freunde, die ich aus der Uni kenne, sind in meiner Wahrnehmung ein Stück verletzlicher geworden, haben sich schneller mitgeteilt, weil das vielen gefehlt hat“. Für sie hat Freundschaft durch die Pandemie auch gesamtgesellschaftlich einen anderen Stellenwert bekommen, es sei „ein gutes Zeitalter der Freundschaft. Das Bedürfnis nach Kommunikation, Nähe und einer gewissen Sicherheit war krass da. Man hat deutlicher gesehen, dass man füreinander da sein muss. Für viele war das früher nur der Beziehungspartner – Aber was ist, wenn man da niemanden hat? Allen war klar, das ist gerade eine schwierige Zeit. Man hat mehr aufeinander geachtet, einander zugehört. Da hat sich auch sehr der Unterschied zwischen Bekanntschaften und Freundschaften rauskristallisiert: Welche Kapazitäten werden für welche Bindungen aufgebracht? Das hat sich durch die Pandemie, wo man ja sehr auf sich selbst zurückgeworfen wurde, sehr geklärt. Da ist erstmal viel Zeit da, aber es ist ein großer emotionaler Aufwand, die dann zwischenmenschlich zu füllen“.

Obwohl Lucia und Isabell über den Poetry Slam zueinander gefunden haben, stehen sie dem Format auch kritisch gegenüber – gerade auch, was Freundschaften innerhalb der Szene betrifft. Eine gewisse Oberflächlichkeit bleibe nunmal nicht aus „bei einem Format, das sehr laut ist, mit Menschen, die sehr viel Raum einnehmen“, sagt Isabell. „Wir haben da beide tolle Leute kennengelernt, da sind natürlich auch Freundschaften entstanden, aber wie auch im Bereich der Bildenden Künste darf man das nicht mit Bekanntschaften verwechseln. Man trifft sich da ja in einem sehr progressiven, vermeintlich linken Rahmen und erwartet deshalb fast automatisch Grundegalitätsvorstellungen, die sich treffen würden. Aber wenn es dann um so grundsätzliche Dinge geht wie gegenseitigen Support oder wenn szenenintern Dinge passieren, wo eigentlich glasklar ist, dass die nicht gut sind, dann finde ich es manchmal wirklich absurd zu sehen, wie damit umgegangen wird“.

Dass man die gleichen Leute immer wieder mal bei Auftritten trifft, vermittele zudem schnell den Eindruck, diese besser zu kennen, als das tatsächlich der Fall sei, findet auch Lucia: „Das ist aber auch nicht schlimm, denn es ist ja auch ein Stück weit auch einfach ein berufliches Format, in dem wir uns da bewegen. Echte Freundschaften, die wir daraus mitnehmen, sind da eher ein Bonus. Und ein sehr schöner, immerhin hätten wir beide uns ohne das vermutlich auch gar nicht getroffen“.

Von Kaddi Cutz