Dresden: Cossebaude kämpft um den Stausee – und das Pumpspeicherwerk

6432 Unterschriften – so viel Unterstützung hat die Petition zum Erhalt des Stausees Cossebaude bereits gefunden. Am Donnerstag um 19 Uhr laden die Initiatoren der Petition um die Cossebauderin Beate Handschack zu einem „Infoabend“ auf den Parkplatz des Freibads in Cossebaude ein. Ortsvorsteher Lothar Kusche ( CDU) und der CDU-Landtagsabgeordnete Lars Rohwer werden Rede und Antwort stehen. Sportbürgermeister Peter Lames ( SPD) wurde von den Initiatoren angefragt, konnte sein Kommen wegen anderer Verpflichtungen nicht zusichern.

Die Existenz des Stausees ist gefährdet. Der Energiekonzern Vattenfall hat die Stilllegung des Pumpspeicherwerks Niederwartha angekündigt. Der Vertrag mit der Dresdner Bäder GmbH läuft Ende 2020 aus. Wenn das Pumpspeicherwerk nicht mehr betrieben wird, trocknet der Stausee aus. Das lässt sich nur verhindern, wenn die Brunnengalerie weiter betrieben wird und verdunstetes und versickertes Wasser mit Grundwasser ausgeglichen werden kann.

Pumpspeicherwerke werden zum Geschäftsmodell

Für Rohwer geht es aber nicht nur um das Stauseebad. „Das Wichtigste ist für mich, dass die wasserrechtliche Genehmigung für das Pumpspeicherwerk erhalten bleibt. Wenn diese ausläuft, wird es ganz schwer, eine neue zu erhalten.“ Der Landtagsabgeordnete und energiepolitische Sprecher seiner Fraktion ist sich sicher: „Wenn wir auf den Horizont 2050 schauen, werden Pumpspeicherwerke zum Geschäftsmodell.“

Noch gelte es, eine Durststrecke zu durchschreiten, in der Pumpspeicherwerke nur defizitär betrieben werden könnten. Die von Lames ins Spiel gebrachte Idee, ein Museum in Niederwartha zu etablieren, hält Rohwer für eine kluge Überlegung. „Dann könnte man etwas Umwälzung für den Stausee organisieren und die Genehmigung erhalten.“

Erstes Treffen mit Vatenfall im September

Deshalb, so Rohwer, sollte Dresden schnell Gespräche mit Vattenfall über das weitere Vorgehen aufnehmen. „Die Landeshauptstadt Dresden befindet sich mit Vattenfall im Gespräch, wie eine zukünftige Nutzung erfolgen kann. Dabei ist es Priorität, den aktuellen Wasserstand im unteren Staubecken langfristig aufrecht zu erhalten und damit die Zukunft des Stauseebades Cossebaude zu sichern“, erklärte Lames auf Anfrage.

Bisher, so der Sportbürgermeister, habe die Stadt wegen Corona lediglich telefonischen oder elektronischen Kontakt mit Vattenfall gehabt. Im September soll es nach DNN-Informationen ein erstes Treffen mit Vertretern der Stadtverwaltung und des Konzerns geben.

