Dresden

Am Samstag offenbart der Blick in die Dresdner Corona-Statistik annähernden Stillstand. Die Sieben-Tage-Inzidenz-Anzeige geht weder weiter nach oben – zum Glück – noch deutlich zurück – schade. Am Freitag waren es 83,3 Menschen pro 100.000 Einwohnern in den letzten sieben Tagen, die sich neu mit dem Coronavirus infiziert hatten, am Samstag sind es 83,2.

Dabei meldet die Stadt 30 neu registrierte Infektionen im Vergleich zum Vortag. Dazu kommen drei Krankenhaus-Neueinweisungen und 42 wieder gesund gewordene Dresdner. Dies alles mit der Gesamtzahl von 2062 registrierten Infektionen gegengerechnet und die weiterhin 17 Todesfälle subtrahiert, ergeben sich schätzungsweise 819 aktuell Erkrankte oder Infizierte, die als ansteckend gelten.

Anzeige

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Das ist ein Rückgang, Freitag lag die Zahl noch bei 850, nachdem sie am Donnerstag um einhundert Personen nach oben gesprungen war. Geschätzt wird, weil es über die Zahl der Genesenen keine offiziellen Daten gibt. Wer 14 Tage nach dem positiven Coronatest nicht mehr in ärztlicher Behandlung ist, wird als gesund gewertet. Wer im Krankenhaus war, zählt nach 30 Tagen als gesund.

Elf Patienten in Intensivbehandlung

Insgesamt mussten 148 Corona-Patienten im Krankenhaus behandelt werden. Derzeit sind nach Informationen von Zeit.de elf Patienten in Intensivversorgung, 57 dafür geeignete Betten sind noch frei, weitere mit Nicht-Corona-Patienten belegt.

Die Stadt hatte vin dieser Woche nach heftiger Kritik das Zahlen-Dashboard und die Berechnung der Sieben-Tage-Inzidenz an das Vorgehen des Robert-Koch-Instituts (RKI) und des Landes Sachsen angepasst. Damit sollten die Werte nun vergleichbarer sein als bisher. Dennoch ergeben sich durch Meldeverzug und Übermittlungsschwierigkeiten weiterhin unterschiedliche Zahlen.

So meldet das RKI am Samstag für Dresden insgesamt 2038 bestätigte Fälle – 24 weniger als die Stadt. Von diesen sind die meisten – nämlich 765 – zwischen 15 und 34 Jahre alt. Bei den 35- bis 59-Jährigen sind 759 Fälle registriert, 60 bis 79 Jahre alt waren 283 Infizierte und 80 Jahre und älter 148 Personen. Bei den 0 bis 14 Jahre alten Dresdnern sind 74 Fälle registriert. Die Geschlechterverteilung ist in allen Altersgruppen annähernd ausgeglichen, abgesehen von den Über-80-Jährigen. Hier sind mit 98 gegenüber 59 Fällen deutlich mehr Frauen erkrankt – wohl auch, weil sie im Schnitt älter werden als Männer.

Von fkä