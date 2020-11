Dresden

90 Neuinfektionen und eine Inzidenz von 108 – so sieht die Coronabilanz der Landeshauptstadt am Montag aus. Nachdem die Corona-Ampel der Stadt noch am Sonntag ein Maximum von 100 zeigte, reicht die Anzeige nun bis zu 150 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche.

7-Tage-Inzidenz steht bei 108

Die 7-Tage-Inzidenz, aktuell die wichtigste Kenngröße im Pandemiegeschehen, steigt auch am Montag und steht nun bei 107,9. Seit 23. Oktober leuchtet die Corona-Ampel der Stadt rot – seitdem gilt Dresden, wie mittlerweile der Großteil des Landes, als Risikogebiet. Die Ampel fungiert als Frühwarnsystem, um die Infektionslage einzuschätzen. Sie beinhaltet fünf Stufen, die sich am Inzidenzwert orientieren. Er gibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner eines Landkreises oder einer Stadt binnen sieben Tagen an. Nach heftiger Kritik passte die Stadt vergangene Woche die Berechnung ihrer 7-Tage-Inzidenz an das Vorgehen des Robert-Koch-Instituts (RKI) und des Landes Sachsen an.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

90 Neuinfektionen und vier Krankenhausfälle

Im Vergleich zum Vortag meldet die Stadt 90 Neuinfektionen. Damit steigt die Gesamtzahl der Coronafälle seit Beginn der Pandemie in Dresden auf 2316. Davon gelten jedoch 1280 bereits als genesen. Von den aktuell erkrankten sind am Montag vier weitere Patienten ins Krankenhaus gekommen. Nach Informationen von Zeit Online befinden sich aktuell 15 Covid-19-Patienten in Intensivbehandlung. Von den 293 Intensivbetten der Stadt sind aktuell noch 49 frei.

17 Todesfälle seit Beginn der Pandemie

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 liegt in der Landeshauptstadt weiter bei 17. Zieht man diese und die Genesenen von der Gesamtsumme ab, ergibt sich, dass aktuell 1019 Dresdner entweder erkrankt sind oder infiziert und ansteckend. Hierbei handelt es sich jedoch um eine Schätzung.

Von lc