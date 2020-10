Dresden

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus steigt weiterhin rasant an. Die Landeshauptstadt vermeldet am Donnerstag 78 neue Fälle. Damit klettert die 7-Tage-Inzidenz auf 79,6. Allein diese Woche erlagen in Dresden vier Menschen dem Virus. Aktuell gibt es in der Stadt schätzungsweise fast 750 aktive Infektionen - also Menschen, die als ansteckend oder erkrankt gelten.

7-Tage-Inzidenz steht bei 79,6

Die 7-Tage-Inzidenz, aktuell die wichtigste Kenngröße im Pandemiegeschehen, rutscht am Donnerstag ruckartig auf 79,6. Am Vortag lag der Wert noch bei 65. Die Corona-Ampel der Stadt leuchtet nach wie vor rot – Dresden ist und bleibt Risikogebiet. Die Ampel fungiert als Frühwarnsystem, um die Infektionslage einzuschätzen. Sie beinhaltet fünf Stufen, die sich am Inzidenzwert orientieren. Er gibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner eines Landkreises oder einer Stadt binnen sieben Tagen an.

78 Neuinfektionen

Insgesamt sind seit Beginn der Pandemie 17 Dresdner am Coronavirus gestorben. Erst am Montag und Mittwoch dieser Woche kamen jeweils zwei neue Todesfälle hinzu. Das Gesundheitsamt vermeldet am Donnerstag 78 Neuinfektionen mit dem Virus. Aufgrund der rasanten Ausbreitung des Virus schafft es das Gesundheitsamt aktuell nicht mehr, alle neu aufgetretenen Fälle taggleich ins System einzutragen, wie die Behörde auf DNN-Anfrage mitteilte. Demnach landen die Fälle erst später in den täglichen Zahlen.

Fast 750 aktive Infektionen

Mit den neuen Fällen steigt die Gesamtzahl der Infektionen in Dresden seit Beginn der Pandemie auf 1919. Das Gesundheitsamt geht jedoch davon aus, dass 1156 ehemalige Patienten wieder genesen sind. Zieht man diese und die bisherigen Todesfälle von der Gesamtzahl der Infizierten ab, ergibt sich, dass aktuell 746 Personen als ansteckend oder erkrankt gelten. Hierbei handelt es sich jedoch um eine Schätzung.

