Das Coronavirus breitet sich weiterhin in der Landeshauptstadt aus. 97 Neuinfektionen meldet das Gesundheitsamt am Donnerstag. Zudem sind drei weitere Personen wegen Covid-19 im Krankenhaus. Dementsprechend steigt auch die Zahl der Intensivpatienten in Dresden.

7-Tage-Inzidenz steht bei 104,7

Dresdens Inzidenzwert liegt am Donnerstag laut Gesundheitsamt bei 104,7. Die Inzidenz ist aktuell die wichtigste Kenngröße im Pandemiegeschehen. Ihr Wert gibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner eines Landkreises oder einer Stadt binnen sieben Tagen an. Nach heftiger Kritik passte die Stadt vergangene Woche die Berechnung ihrer 7-Tage-Inzidenz an das Vorgehen des Robert-Koch-Instituts (RKI) und des Landes Sachsen an.

21 Patienten auf der Intensivstation

Mit den steigenden Infektionszahlen nimmt auch die Zahl derjenigen zu, die wegen Covid-19 ins Krankenhaus müssen. Drei Klinikeinweisungen meldet das Gesundheitsamt am Donnerstag. Die aktuelle Gesamtzahl der Krankenhauspatienten ist nicht bekannt. Nach Informationen von Zeit Online (Stand 04.11.2020) befinden sich derzeit 21 Covid-19-Patienten in Dresden in Intensivbehandlung. Von den 291 Intensivbetten der Stadt sind aktuell noch 39 frei.

Rund 1020 aktive Infektionen in Dresden

Durch die vielen neuen Fälle steigt die Gesamtzahl der Coronainfektionen seit Beginn der Pandemie in Dresden auf 2606. Das Gesundheitsamt schätzt, dass jedoch 1525 Personen bereits genesen sind. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 liegt in Dresden aktuell bei 21, erst am Mittwoch meldete die Stadt vier neue Todesopfer. Zieht man die 21 und die Genesenen von der Gesamtsumme ab, ergeben sich aktuell 1060 aktive Infektionen. Hierbei handelt es sich jedoch um eine Schätzung.

Wer sich am häufigsten infiziert

Aufschluss über die Altersverteilung der Erkrankten geben die Zahlen des Robert-Koch-Instituts, das in Dresden aktuell 2527 Coronafälle seit Beginn der Pandemie zählt. Die Abweichung zur Zahl des Gesundheitsamtes ergibt sich durch Verzögerungen in der Meldekette und unterschiedlichen Meldezeitpunkten. Von den dem RKI bekannten Fällen gehen die meisten (943 Infektionen) auf das Konto der 35- bis 59-Jährigen, dicht gefolgt von den 15- bis 34-Jährigen (931 Infektionen).

