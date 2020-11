Dresden

Der Inzidenz-Wert für Dresden ist am Samstag leicht gefallen. Nach aktuellen Informationen der Stadt liegt der Wert nun bei 123,8. So viele Menschen pro 100.000 Einwohnern haben sich in den vergangenen sieben Tagen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Am Freitag zeigte die Uhr noch 129,5. Ob der seit Montag geltende Teil-Lockdown einen wesentlichen Einfluss auf die weitere Entwicklung der Zahlen hat, wird sich erst Ende der kommenden Woche zeigen.

Zwei infizierte Dresdner sind gestorben. Die Zahl der Todesfälle liegt nun insgesamt bei 23.

Trotz des leichten Rückgangs des Inzidenzwerts sind 116 neue positiv getestete Personen in die Statistik aufgenommen worden. Damit knackte der Gesamtwert die 3000-er-Marke und steht bei 3008. Ein Patient musste neu ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die aktuelle Gesamtzahl der Krankenhauspatienten ist nicht bekannt. Nach Informationen von Zeit.de befinden sich 23 Patienten auf der Intensivstation. 43 dafür geeignete Intensivbetten sind noch frei.

Zahl der aktiven Infektionen gestiegen

66 Infizierte oder Erkrankte gelten seit Samstag als Genesen. Alles miteinander verrechnet ergibt sich, dass es aktuell 1356 aktive Infektionen in der Stadt gibt. Das ist etwas mehr als der Wert vom Freitag, der bei 1308 lag.

Das Robert-Koch-Institut ( RKI) hat detaillierte Zahlen zum Alter der Betroffenen, rechnet aber am Samstag aufgrund von Meldeverzug noch mit 2890 Covid-19-Fällen. Die Stadt meldete ja 3008.

Von den 2890 beim RKI registrierten Fällen sind 1087 Personen zwischen 35 und 39 Jahre alt und bilden damit die am stärksten betroffene Altersgruppe, dicht gefolgt von den 15- bis 34-Jährigen mit 1035 gemeldeten Fällen. 60 bis 79 Jahre alt sind 400 Infizierte, 80 Jahre und älter 247. Die am wenigsten betroffene Altersgruppe ist die der Kinder- und Jugendlichen bis 14 Jahre. Hier wurden 121 Fälle registriert.

